الظالعي يحتفظ برئاسة الرجبي العربي

المصدر: دبي- العوضي النمر

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رشح اتحاد الرجبي قيس الظالعي لرئاسة الاتحاد العربي للعبة لدورة ثالثة، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها خلال الدورتين السابقتين ومساهمته في نشر اللعبة بمعظم الدول العربية، وآخرها البحرين وسلطنة عمان، وتنظيم البطولة العربية بشكل سنوي، وتقديراً لهذا العطاء أبت الاتحادات العربية ألا ترشح منافساً له، ليفوز بالتزكية خلال انعقاد الجمعية العمومية يوم السبت المقبل، من خلال تقنية الاتصال المرئي عن بعد.

واعتماداً على النظام الأساسي، تمت مخاطبة الاتحادات لتسمية ممثلهم في حضور الاجتماع وترشيحاتهم لعضوية اللجنة التنفيذية، حيث تقدم الاتحاد المصري للرجبي بترشيح نائب الرئيس حسن خالد أحمد على منصب نائب رئيس الاتحاد العربي، ورشح الاتحاد اللبناني أمينه العام عبد الله جمّال لمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي.

وأشار حمدان سليمان المدير التنفيذي للاتحاد العربي إلى ورود كتاب من اتحاد الاتحادات الرياضية العربية يتضمن البرنامج الزمني لتشكيل الهيئات الرياضة العربية للدورة الأولمبية (2020-2024) وبناءً على توصيات اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للرجبي، سوف تعقد الجمعية العمومية العادية السبت المقبل، في الخامسة مساءً بتوقيت «الإمارات» عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي، وبمشاركة ممثل اتحاد الاتحادات الرياضية العربية الأمين العام المساعد سعد السفياني ومحمد شاكر الأمين العام للاتحاد العربي للرجبي وحمدان سليمان المدير التنفيذي للاتحاد العربي للرجبي ونزار مهران المدير الإداري ومنسق الاجتماع.

وتضم الجمعية العمومية كلاً من: الإمارات، مصر، فلسطين، الأردن، لبنان، قطر، تونس، العراق، سوريا، الجزائر، ليبيا، السعودية، السودان، ويغيب عن الاجتماع الجامعة المغربية للرجبي نظراً لصدور قرار بإيقافها من قبل اتحادات الأفريقي والدولي والعربي للرجبي بوقت سابق.

ويتضمن جدول الأعمال مناقشة المقترحات المقدمة من الاتحادات الأعضاء واعتماد خطة العمل للفترة القادمة، بالإضافة للبند الأهم وهو انتخاب الرئيس ونواب الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للرجبي للدورة الجديدة التي تمتد حتى عام 2024.

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