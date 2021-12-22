إشادات إعلامية دولية بالحدث العالمي لمونديال السباحة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

حظيت بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة (25 متراً) ومهرجان أبوظبي العالمي للرياضات المائية المقامة بصالة الاتحاد أرينا في جزيرة ياس بإشادات إعلامية عالمية واسعة من مختلف ممثلي وسائل الإعلام الدولية التي شاركت في تغطية الحدث العالمي على مدار 7 أيام.

وكذلك بمستوى التنظيم الاحترافي في كل الجوانب بما فيها التقنيات المتقدمة والتسهيلات المتوفرة في المركز الإعلامي، حيث استضاف المركز الإعلامي في الاتحاد أرينا، أكثر من 160 إعلامياً من مختلف أنحاء العالم، لتغطية منافسات البطولة التي تشهد مشاركة أكثر من 1100 رياضي يمثلون أكثر من 180 دولة.

وقالت فيرونيكا جيبادييفا من قناة ماتش، إنها بطولة عالمية مبهرة من كافة الأوجه، لم يترك شيئاً واحداً للمصادفة، في المنافسات أو الفعاليات المصاحبة.

وكذلك تم توفير أحدث التقنيات في المركز الإعلامي في الاتحاد أرينا لنقل مجريات هذا الحدث لجمهورنا، وهذا سهل علينا نقل الفعاليات والمنافسات بأعلى مستويات الاحترافية، سواء كان ذلك لتغطية فعاليات وسباقات المياه المفتوحة والغطس العالي في ياس باي، أو منافسات الأحواض المغلقة في الاتحاد أرينا، وبفضل بعد نظر المنظمين واستضافة هذه المسابقات في مواقع متقاربة.

تمكنا من العمل بسهولة ويسر والتنقل بين مواقع المسابقات المختلفة ومناطق إجراء المقابلات مع الرياضيين.

إبهار

وفي نفس السياق قال فرانسوا باي، المصور الفوتوغرافي لدى منصة غيتي إميجز: أبهرني هذا الموقع حقاً بما يتميز به من مساحات رحبة للعمل، والزوايا المميزة لالتقاط الصور من أفضل الزوايا.

لقد كانت تغطية بطولة العالم للسباحة في الاتحاد أرينا مهمة محفزة من الناحية الإبداعية، البطولة وما حولها من إبهار منحتني فرصة استكشاف أفكار جديدة ولقطات إبداعية لا تتوفر عادة في مواقع الاستضافة الأخرى، كما أتاحت منطقة ماركت ستريت في ياس باي إمكانية توثيق تفاعل الجمهور مع الحدث عن طريق صور مميزة بخلفية رائعة.

وبدوره قال الصحفي جيف بيركلي، القادم من المملكة المتحدة: هذه هي المرة الأولى التي أزور فيها أبوظبي، واستمتعت كثيراً بتواجدي هنا لتغطية أحداث البطولة، كانت المنافسات رائعة.

كما أبهرتني مرافق الاتحاد أرينا ومستويات التنظيم العالية. غطيت العديد من البطولات الدولية خلال مسيرتي المهنية، ويمكنني القول بأن ما قدمته الاتحاد أرينا وما وفره منظمو البطولة للصحفيين المتواجدين لتغطيتها من تقنيات تضاهي وتفوق كبرى المسابقات الدولية.

وتابع: أعرف أن أبوظبي تستضيف السباق الختامي من بطولة «الفورمولا1» في كل عام، كما تتزامن بطولة العالم للسباحة مع تنظيم بطولة مبادلة العالمية للتنس.

ويمكن القول بأن ما توفره أبوظبي من مستويات التنظيم الرائدة والضيافة المميزة يؤكد مكانتها الريادية في استضافة كبرى الفعاليات الرياضية، ويجعل منها وجهة أولى للاتحادات والهيئات الرياضية الدولية..

وسعدت بمستويات تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتدابير التي اتخذها المنظمون في سبيل حماية صحة الرياضيين، وكوادر العمل والجمهور على حد سواء، وكان تحميل تطبيق الحصن والتعامل معه سهلاً للغاية، إلى جانب الإجراءات الاحترازية واختبارات مسحة الأنف دورياً الذي أسهم في حماية جميع المتواجدين.

تجهيز كامل

تم تجهيز المركز الإعلامي في «الاتحاد أرينا» بأحدث التقنيات والشاشات الضخمة وأنظمة التوقيت ووسائل التواصل السريع، متيحاً للإعلاميين تغطية الحدث العالمي ونقل فعالياته إلى جمهور العالم من متابعي رياضة السباحة بأعلى مستويات الاحترافية والدقة والسرعة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز