أبوظبي تبهر العالم في النسخة الأروع لمونديال السباحة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أبهرت العاصمة أبوظبي العالم بعد تنظيمها النسخة الأروع في تاريخ مونديال السباحة في الأحواض القصيرة «25 متراً»، التي اختتمت بعد 7 أيام من المنافسات بمشاركة أكثر من 1100 سباح وسباحة من 180 دولة حول العالم.

وجاء مسك الختام بإحراز السباح الأولمبي التونسي أحمد الحفناوي الميدالية الفضية في سباق 1500 متر حرة في اليوم الأخير من البطولة، ليسجل الميدالية العربية الأولى والوحيدة في النسخة الخامسة عشرة من البطولة.

وأحرزت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول في الترتيب العام بعد أن توجت باللقب للبطولة السادسة على التوالي وبـ 30 ميدالية في صدارة الدول المشاركة، بواقع 9 ميداليات ذهبية، و9 فضية، و12 برونزية.

وجاءت كندا في المركز الثاني في الترتيب العام بمجموع 15 ميدالية، بواقع 7 ذهبيات و6 فضيات وبرونزيتين، فيما احتلت إيطاليا المركز الثالث برصيد 16 ميدالية، منها 5 ذهبيات و5 فضيات و6 برونزيات.

واقتصرت الميداليات العربية على فضية الحفناوي الذي نجح في حصد المركز الثاني في سباق 1500 متر حرة بزمن قدره 14.10.94 مسجلاً أفضل زمن عربي وأفريقي.

وتوجت السباحة سيبوهان بيرناديت من هونج كونج بقلب أفضل سباحة فيما حصل سباح الاتحاد الروسي كليمنت كلوزنيكوف على لقب أفضل سباح وسلم كل من حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي للسباحة وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي جائزتي أفضل سباحة وأفضل سباح على مستوى البطولة.

إثارة

وجاءت منافسات النسخة الخامسة عشرة من بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة مثيرة على مدار سبعة أيام، خاصة فيما يتعلق بالأرقام القياسية حيث شهدت البطولة تسجيل أربعة أرقام عالمية جديدة، ثمانية أرقام جديدة خاصة ببطولة العالم في الأحواض القصيرة.

وشهد اليوم الأخير من البطولة تتويج منتخب الولايات المتحدة بذهبية سباق 4X50 متراً حرة للسيدات، وجاءت السويد في المركز الثاني وفي المركز الثالث هولندا.

وفي سباق 1500 متر حر للرجال حلق الألماني ديك بروك بالميدالية الذهبية وسجل رقماً قياسياً عالمياً جديداً بزمن قدره 14:06:88 دقيقة وبفارق ثانيتين كاملتين عن الرقم القديم، فيما جاء البطل التونسي أحمد الحفناوي ثانياً وحصل على الميدالية الفضية وثالثاً جاد الأوكراني روبا نكو وحصل على الميدالية البرونزية.

وتوج الإيطالي أليكساندرو ميسي بذهبية سباق 100 متر حرة رجال، فيما جاء ثانياً وحصل على الميدالية الفضية الأمريكي ريان هين، وحصل على الميدالية البرونزية الكندي أجاشو ليندو.

أما ذهبية 200 متر صدر سيدات فقد كانت من نصيب بطلة العالم الأمريكية إيملي اسكوبيدو وحلت وصيفة سباحة الاتحاد الروسي إيميجينيا شامكوف، وجاءت في المركز الثالث البريطانية ماني ريتشاو.

وحصل البولندي رادسلان كاويكي على ذهبية سباق 200 متر ظهر رجال فيما حصل على الفضية الأميركي شين كاساس، كانت البرونزية من نصيب الألماني كرستيان دينر.

تألق

وعادت الكندية مارغريت ماكنيل للصعود على منصة التتويج مجدداً بعد أن حصدت ذهبية سباق 100 متر فراشة للسيدات وجاءت السويدية لويس هانسون في الوصافة وثالثة حلت الأمريكية كلير كورزان.

وأهدى السباح نيك فينك الولايات المتحدة ذهبية سباق 50 متراً صدر رجال، فيما كانت الفضية من نصيب الإيطالي نيكولا مارتيني وحصل على الميدالية البرونزية البرازيلي جوميز جونيور.

وسجلت السويدية ساره سينسوم رقماً جديداً للبطولة في سباق 50 متراً سباحة حرة للسيدات بعد أن قطعت مسافة السباق في 23:08 ثانية، وحلت ثانية الهولندية المتألقة رانومي وثالثة جاءت البولندية كاتازينا ويسك.

وسجل الفريق الإيطالي رقماً جديداً للبطولة في سباق 4X100 تتابع متنوع للرجال مسجلاً زمناً قدره 3:19:76 دقائق، فيما جاء ثانياً الفريق الأمريكي وثالثاً حل فريق الاتحاد الروسي.

واختتمت منافسات النسخة الخامسة عشرة بسباق 4X100 تتابع متنوع للسيدات الذي حصد الذهب فيه فريق السويد، فيما حلت كندا ثانية، والصين في المركز الثالث.

تسليم علم البطولة

سلّم عارف العواني، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، علَم بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة إلى فلاديمير لينوف، وزير الرياضة في جمهورية تتارستان، التي سوف تستضيف النسخة المقبلة من البطولة في مدينة كازان، وحضر تسليم العَلَم حسين المسلم، رئيس الاتحاد الدولي للسباحة، وسلطان السماحي، رئيس اتحاد الإمارات للسباحة، وعبدالله الوهيبي، مدير البطولة.

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