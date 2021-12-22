حسين المسلم: المشاركة العربية جيدة رغم الميدالية الوحيدة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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جدد الدكتور حسين المسلم، رئيس الاتحاد الدولي للسباحة «فينا»، الإشادة بالتنظيم الناجح لبطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة «25 متراً»، ومهرجان أبوظبي العالمي للألعاب المائية، وذلك في ختام منافسات البطولة أمس معتبراً المشاركة متميزة رغم الحصول على ميدالية وحيدة.

وقال : «قضينا سبعة أيام هي الأجمل لعشاق السباحة، في مدينة آمنة ووسط مناظر خلابة، لبطولة فاقت حد الوصف واستحقت عليها الإمارات وأبوظبي الشكر والتقدير».

وأشاد الاتحاد الدولي للسباحة وأسرة السباحة العالمية والرياضيون المشاركون في منافسات الحدث العالمي المرموق بمستويات التنظيم العالية ومعايير السلامة التي اتخذها المنظمون، والتي أسفرت عن تقديم حدث مبهر أمتع الجمهور والرياضيين على حد سواء.

وقال المسلم: «النسخة الخامسة عشرة من بطولة العالم للسباحة تميزت بنكهة خاصة أضافت مفهوماً جديداً للرياضات المائية.. فخورون بالوصول إلى النهاية الناجحة»، لافتاً إلى أن «عالمية أبوظبي» شهدت زيادة ملحوظة في أعداد المشاركين الذين مثلوا نحو 183 دولة، استفادوا من سهولة الوصول إلى الإمارات المربوطة مع العالم بأحدث المطارات.

وأضاف: «سهولة الوصول إلى أبوظبي من كل أنحاء العالم، والتسهيلات المقدمة أشاعت في كل الحضور من المنتخبات والجماهير والمشاركين الذين تجاوزت أعدادهم الـ5000 مشارك، مشاعر الراحة في ظل الالتزام بأعلى معايير الإجراءات الاحترازية».

إلهام عالمي

ورأى رئيس الاتحاد الدولي أن نجاحات «مونديال أبوظبي» التي شهدت مستويات فنية لافتة وجوائز مالية غير مسبوقة وتسهيلات ممتازة، ستكون بمثابة إلهام للمدن التي تحظى بتنظيم بطولة العالم للسباحة في نسخها المقبلة.

ووصف المسلم المشاركة العربية في بطولة العالم للسباحة بالمميزة، وأوضح: «رغم غياب الميداليات فإن المحصلة هذا العام تبدو جيدة بالنظر إلى أرقام المنتخبات المتنافسة في النهائيات، مثل مصر، ويبقى الأهم أن نعي أن تحقيق الإنجازات والميداليات هو نتاج عمل وتخطيط، وما نحتاج إليه ليس ميداليات الصدفة، بل البحث عن الاستمرارية التي تتطلب العمل الجماعي والبطولات السنوية والمشاركات المستمرة».

ونوه رئيس الاتحاد الدولي بأن المنطقة العربية تحتاج إلى مركز لتطوير الألعاب المائية، يخدم الدول العربية والمنقطة كلها، أسوة بمراكز الاتحاد الدولي للتطوير الموجودة حالياً في أكثر من مدينة حول العالم.

من جانبه، ثمّن عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، دعم القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي واستدامة التواصل مع العالم، مؤكداً الفوائد المتنوعة لاستضافة الحدث الناجح في مختلف النواحي السياحية والاقتصادية، الأمر الذي يمنح الشغف نحو مجتمع رياضي فعّال.

وقال العواني: «مشاركة 183 دولة أكدت أهمية حدث بطولة العالم للسباحة، وأسهمت في نجاحه، بجانب الدور المهم للإعلام العالمي والمحلي الذي أسهم بشكل فعّال في إظهار جماليات البطولة بوجود أكثر من 160 إعلامياً، كما بثت منافسات البطولة لأكثر من 180 دولة حول العالم».

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