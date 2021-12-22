30000 زائر لمهرجان «تل مرعب»

المصدر: الظفرة - وام

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أكد حمدان المزروعي مدير مهرجان ليوا الدولي (تل مرعب) أن المنافسات الرياضية المختلفة في منطقة تل مرعب تشهد إقبالاً ومشاركة كبيرة منذ انطلاقة المهرجان في 16 ديسمبر الجاري وحتى الآن..

مشيراً إلى أن الأعداد في تزايد مستمر، ويتوقع أن تتضاعف خلال الأيام المقبلة وحتى ختام الفعاليات في 31 ديسمبر. وقال: «رصدنا قرابة الـ 30 ألف زائر لفعاليات المهرجان خلال الأيام الماضية وهو رقم مميز، خصوصاً مع كثافة البطولات والأحداث التي يتم تنظيمها في منطقة تل مرعب، وهذا الرقم سيتضاعف خلال الأيام المقبلة وحتى اليوم الختامي للمنافسات نهاية الشهر ورأس السنة.

وقد سجلت منافسات الصقور والهجن نجاحاً كبيراً، باعتبارها من ضمن الأولويات المهمة على أجندة نادي ليوا الرياضي لأبناء منطقة الظفرة، كونها من الرياضات التراثية المحبوبة في المنطقة، وأثبتت المشاركات أن هناك اتساعاً في قاعدة الممارسين لتلك الرياضات التراثية التي نسعى للحفاظ عليها باعتبارها من عناصر تكوين الهوية الوطنية لأبناء الإمارات».

وشدد المزروعي على حرص اللجنة المنظمة للمهرجان على تطبيق الإجراءات الاحترازية بمنتهى الدقة في كل السباقات والفعاليات وفقاً للبروتوكول المعتمد من الجهات المعنية حفاظاً على صحة الجميع. من ناحية أخرى سجلت منافسات سباق الهجن في المهرجان تفوقاً في الأشواط المختلفة التي شهدها مركاض التحدي بفئات الحقايق واللقايا وسط مشاركة كبيرة.

نتائج

وفي الشوط الأول فازت مطايا خلفان سالم في المركز الأول، وفي الشوط الثاني توجت مطايا أحمد سعيد المزروعي، وفي الثالث محمد العفاري، وفي الشوط الرابع علي المري، وفي الشوط الخامس سالم المحرمي، وفي الشوط السادس سالم الدرعي، وفي الشوط السابع حمد الجحافي، وفي الشوط الثامن محمد العفاري.

وفي أشواط اللقايا فازت في الشوط التاسع مطايا زايد المنصوري، وفي الشوط العاشر ثويني الجحافي، وفي الشوط الحادي عشر ناصر المنصوري. وفي منافسات الصقور فئة الملاك تمكن «بشار» لمالكه ناصر بطحان المنصوري من إحراز أفضل زمن في فئة «البيور».

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