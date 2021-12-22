«عربية الغولف» تختتم اليوم

المصدر: (القاهرة- فائز بجبوج)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تختتم اليوم منافسات البطولة العربية الـ 40 لرجال الغولف والتي يحتضنها ملعب دريم لاند في مدينة 6 أكتوبر بالعاصمة المصرية القاهرة وينظمها الاتحاد المصري وتحت إشراف الاتحاد العربي للغولف، وشهدت الجولة الثانية للبطولة التي أقيمت أول من أمس العديد من المفاجآت.

ونجح المنتخب التونسي في التقدم للمركز الأول رافعاً رصيده إلى 450 بعكس المنتخب السعودي الذي تراجع للمركز الثاني برصيد 454 نقطة وحافظ المنتخب المصري على مركزه الثالث لليوم الثاني على التوالي بمجموع 463 نقطة وتقدم المنتخب القطري للمركز الرابع بمجموع 465 نقطة وتراجع المنتخب الإماراتي من المركز الرابع إلى الخامس بمجموع 477 نقطة.

كما طال تغيير مواقع اللاعبين بمنافسات الفردي حيث تقدم السعودي فيصل سهلي للمركز الأول بمجموع 144 نقطة وتقدم القطري صالح الكعبي للمركز الثاني بمجموع 147 نقطة والتونسي الياس برهومي إلى المركز الثالث بالمجموع نفسه.

وتقدم لاعب منتخب الإمارات أحمد سكيك للمركز الرابع بمجموع 149 وحل السعودي سعود الشريف خامساً بمجموع 149 نقطة والملفت للنظر تراجع اللاعب المصري دين نعيم من المركز الأول إلى المركز السادس بمجموع 150 نقطة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز