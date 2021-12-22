دبي «كايت سيرف» في جميرا غداً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تعود منافسات بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على الماء بالمظلات -كايت سيرف- إلى شواطئ دبي من جديد بداية من غدٍ ولمدة ثلاثة أيام في شاطئ كايت بيتش في جميرا، وذلك مع انطلاقة منافسات الجولة الأولى في الموسم الرياضي 2022-2021.

وقال محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية: تستقطب منافسات بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على الماء بالمظلات نخبة من محبي الرياضات البحرية المثيرة من أبطال الدولة وأيضاً الجاليات المقيمة.

حيث تحظى كغيرها من الرياضات البحرية بشعبية كبيرة تضاعفت بشكل كبير في المواسم الماضية خصوصاً في إمارة دبي وشاطئ جميرا والتي تزخر كل يوم بالمظلات الملونة التي ترتفع في شواطئها الجميلة الدافئة.

وكشف محمد عبدالله حارب عن أن برنامج الجولة الأولى من بطولة دبي لألواح التزحلق على الماء بالمظلات -كايت سيرف سوف يشمل ثلاثة أيام متتالية بداية من غدٍ وحتى السبت المقبل لإعطاء محبي هذه الرياضة الفرصة لإبراز مهاراتهم، خصوصاً مع توفر كل العناصر المطلوبة لإنجاحها مع حالة البحر وسرعات الرياح المتوقعة.

وقال المدير التنفيذي إن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أنهى كل التجهيزات والترتيبات بالتنسيق مع الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية لإقامة المنافسات على مدار ثلاثة أيام في أجمل شواطئ جميرا شاطئ كايت بيتش.

برنامج

واكد محمد حارب أن برنامج المنافسات سيبدأ من خلال منافسات لوح التزحلق «توين تيب» ، على أن يكون التركيز على منافسات «هايدروفويل» يومي الجمعة والسبت المقبلين .

واختتم المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية حديثه، منوهاً بأن النادي وحرصاً منه على زيادة الإثارة والاهتمام من محبي هذه الرياضة قرر استحداث فئتين للتنافس خلال أيام البطولة وهي تسجيل أعلى قفزة بمسابقة «دبي اير» وأيضاً مسابقة الحركة الدائرية وحلقة الدوران 360 درجة أو ما يعرف بمسابقة «ميغا لوب»، موجهاً الدعوة إلى محبي هذه الرياضة للتسجيل والمشاركة وكذلك إلى الجمهور الكريم لحضور المنافسات المثيرة على مدار ثلاثة أيام متتالية في شاطئ كايت بيتش.

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