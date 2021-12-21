الإمارات تعيد ترشيح قيس الظالعي لرئاسة الاتحاد العربي للرجبي لدورة جديدة

المصدر: وام

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تعقد الجمعية العمومية "العادية" للاتحاد العربي للرجبي اجتماعها يوم السبت المقبل عبر تقنية الاتصال المرئي لانتخاب الرئيس ونواب الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للرجبي للدورة الجديدة /2020-2024/.

يأتي الاجتماع استناداً على كتاب اتحاد الاتحادات الرياضية العربية المتضمن البرنامج الزمني لتشكيل الهيئات الرياضة العربية للدورة الأولمبية /2020-2024/ وتوصيات اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للرجبي.

ومن المقرر أن يرأس الاجتماع سعادة قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي وبمشاركة ممثل اتحاد الاتحادات الرياضية العربية سعد السفياني،الأمين العام المساعد ومحمد شاكر الأمين العام للاتحاد العربي للرجبي، وحمدان سليمان المدير التنفيذي للاتحاد العربي، ونزار مهران المدير الإداري ومنسق الاجتماع وأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرجبي.

واعتماداً على النظام الأساسي، تم ارسال جدول الأعمال والطلب من الاتحادات تسمية ممثلهم في حضور الاجتماع وترشيحات ممثليهم لعضوية اللجنة التنفيذية حيث تقدم اتحاد الإمارات العربية المتحدة للرجبي بإعادة ترشيح قيس الظالعي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرجبي رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي على منصب الرئيس، كما تقدم الاتحاد المصري للرجبي بترشيح نائب رئيس اتحاده حسن خالد احمد على منصب نائب رئيس الاتحاد العربي، كما قام الاتحاد اللبناني بترشيح الأمين العام عبدالله جمّال على منصب نائب الرئيس.

يذكر أن الجمعية العمومية للاتحاد العربي تضم الإمارات، مصر، فلسطين، الأردن، لبنان، قطر، تونس، العراق، سوريا، الجزائر، ليبيا، السعودية، والسودان.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع أيضا مناقشة المقترحات المقدمة من الاتحادات الأعضاء واعتماد خطة العمل للفترة القادمة بالإضافة للبند الأهم وهو انتخاب مجلس الإدارة للدورة الجديدة.

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