البطائح أقوى هجوم في دوري الصالات

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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أسفرت نتائج مباريات الجولة الثامنة عشرة والأخيرة من دوري الصالات، عن فوز اتحاد كلباء على مليحة 4 ـ 3، ودبا الحصن على الحمرية 3 ـ 2 وتعادل شباب الأهلي مع خورفكان 2 ـ 2 وفاز الشارقة على البطائح 3 ـ 2 والظفرة على النصر 2 ـ صفر، ليصبح الترتيب النهائي على النحو التالي: البطائح أول بـ38 نقطة، وخورفكان ثانياً 35 نقطة، والظفرة ثالثاً 31 نقطة، والنصر رابعاً 28 نقطة، واتحاد كلباء خامساً 27 نقطة، والشارقة سادساً 26 نقطة، ومليحة سابعاً 21 نقطة، والحمرية ثامناً 20 نقطة، وشباب الأهلي 16 نقطة ودبا الحصن 11 نقطة في المركزين التاسع والعاشر، ومن خلال هذا الترتيب، تم توزع الفرق إلى مجموعتين ضمن مباريات (البلاي اوف) الذي ينطلق 5 يناير 2022 عقب نهاية الدور التمهيدي من بطولة الكأس.

وتضم المجموعة الأولى البطائح والنصر والشارقة والحمرية، وتضم المجموعة الثانية خورفكان والظفرة واتحاد كلباء ومليحة، ويلعب خورفكان والبطائح جميع مبارياتهما في البلاي اوف على ملعبيهما فيما يلعب كل واحد من بقية الفرق، مباراة واحدة على ملعبه، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي، الذي سيلعب بنظام الذهاب والإياب ويتأهل الفائزان من نصف النهائي إلى مسك الختام وتحديد بطل الدوري عبر مباراتي الذهاب والإياب أيضاً.

وحتى نهاية الدوري يعتبر الأربعة الكبار في جدول الترتيب هم الأفضل في كل شيء، وعلى رأسها فريق نادي البطائح الأقوى هجوماً بتسجيل 67 هدفاً، ويعتبر خورفكان الأقوى دفاعاً، باستقبال شباكه 36 هدفاً وسجل 61 هدفاً، فيما استقبلت شباك البطائح 46 هدفاً، وسجل الظفرة 57 هدفاً واستقبلت شباكه 41 هدفاً، وسجل النصر 59 هدفاً واستقبل 49 هدفاً، ومن المفارقات أن مليحة المتأهل إلى البلاي اوف يعتبر الأضعف دفاعاً باستقبال شباكه 69 هدفاً وسجل رماته 59 هدفاً، بينما استقبلت شباك شباب الأهلي 63 هدفاً ودبا الحصن 58 هدفاً.

ويقف البرازيلي اندري مارتينيز لاعب الظفرة في صدارة قائمة الهدافين برصيد 22 هدفاً، يليه خالد الحمادي من خورفكان 16 هدفاً ثانياً، ومحمد مصطفوي من مليحة 15 هدفاً ثالثاً، وفينيكيوس من النصر 15 هدفاً رابعاً، وفهد أحمد من مليحة 13 هدفاً خامساً، أما فيما يتعلق بالبطاقات الملونة يقف اندريسون جوستافو الميدا لاعب الحمرية في رأس القائمة بحصوله على البطاقة الصفراء 9 مرات في 18 مباراة، ويليه محمد عبيد وبيدرو زبالا وخالد حارب من النصر، وجابريل شافيز من الشارقة، وسعود خالد وخالد الحمادي من خورفكان، ووليد الغول من البطائح، وحمدان الكثيري من الظفرة، وحسين مال الله من شباب الأهلي، ولكل من هؤلاء 6 بطاقات، أما البطاقات الحمراء فقد نالها مرتين كأعلى معدل الثنائي خالد حارب من النصر وحسين مال الله من شباب الأهلي.

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