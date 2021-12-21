«بن دري» يلاقي «ساريسا» في «البولو»

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

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يشهد نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند، اليوم مباراتين في بطولة الحبتور الشهرية للبولو «8 جول» التي من المقرر ختامها السبت المقبل، حيث يلتقي عند الساعة الثالثة إلا الربع فريق «لامار» بقيادة محمد خالد مع فريق «مهرة» بقيادة طارق الحبتور، في مباراة قوية الفائز فيها يضمن مقعده في النهائي، لذلك سيسعى كل منهما إلى الفوز حتى لا يدخل في حسابات مباراة «الترضية».

وتقام المباراة الثانية في الرابعة عصراً وتجمع بين فريق «بن دري» الحصان الجامح بقيادة خالد بن دري وبين فريق «ساريسا» بقيادة فريدريكو، وسيتم من خلالها الإعلان عن هوية الفريق الذي سيلعب المباراة النهائية منهما، حيث يسعى فريق «بن دري» إلى تأكيد زعامته وتفوقه في البطولات الثلاث التي مضت فيما يحاول فريق «ساريسا» تضميد جراحه إثر خسارته أمام «لامار» حتى لو كان على حساب فريق «بن دري».

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