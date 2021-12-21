الحفناوي يحلق بفضية 1500 حرة في مونديال السباحة بأبوظبي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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حقق أحمد الحفناوي إنجازاً جديداً للسباحة العربية والتونسية بحصده الميدالية الفضية في منافسات 1500 متر حرة في بطولة العالم للسباحة في الأحواض القصيرة والتي تختتم فعالياتها في أبوظبي اليوم.

ونجح الحفناوي في إنهاء مشاركته في البطولة بميدالية تعد الأولى عربياً في بطولة العالم، إذ جاء في المركز الثاني في السباق بزمن قدره 14.10.94 دقيقة، فيما توج بالميدالية الذهبية الألماني فلوريان ويلبروك محققاً رقماً عالمياً جديداً في السباق بزمن 14.06.68 دقيقة.

وسجل الحفناوي أفضل زمن عربي وأفريقي في سباق 1500 متر حرة.

وكان الحفناوي قد تأهل إلى نهائي منافسات 1500 متر حرة بعدما نجح في تحقيق ثاني أسرع زمن في التصفيات التأهيلية بـ 14.25.77 دقيقة.

وأنهى البطل التونسي عام 2021 بإنجاز كبير بعدما كان قد أحرز الميدالية الذهبية في منافسات 400 متر حرة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

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