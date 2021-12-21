مجمّع حمدان الرياضي ملتقى أبطال العالم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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اختتم «مجمّع حمدان الرياضي» عاماً حافلاً بالأحداث والفعاليات الرياضية التي استمرت طوال عام 2021 دون توقف، حيث أصبح المجمع الذي شيّده مجلس دبي الرياضي في العام 2010 مركزاً لتنظيم الفعاليات الرياضية المحلية والدولية ومقراً لإقامة البطولات الدولية الكبرى ومعسكرات الفرق والمنتخبات العالمية والأبطال الأولمبيين، كما أصبح مقراً للعديد من الأكاديميات التي تساهم في انتقاء وتطوير المواهب الرياضية في الدولة بفضل تصميمه المميز كمجمع رياضي حديث متعدد الاستخدامات.

وقدّم مجلس إدارة المجمع في اجتماعه الأخير لعام 2021 الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي على دعمه وتوجيهاته السديدة التي عزّزت من دور المجمّع في توفير الفرصة للرياضيين للتدريب والتطوّر، وكذلك استضافة الأحداث والبطولات الرياضية المحلية والقارية والدولية والعالمية وتحقيق التطوير المنشود للقطاع الرياضي في الدولة، كما شكر مجلس الإدارة لمناسبة إصدار تقرير الإنجازات لعام 2021 معالي مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي الذي يحرص على اللقاء بمجلس إدارة المجمّع ومتابعة أعمال المجمّع وتوفير كل سبل النجاح لهم وتحقيق الاستثمار الأمثل لموارد المجمّع والإمكانيات الكبيرة التي يضمها.

فخر

وقال أحمد محمد بن شعفار عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي رئيس مجلس إدارة المجمّع «نحن فخورون بأن يكون مجمّع حمدان الرياضي في موقع الصدارة في الأحداث الرياضية الدولية والعالمية، وأن يكون ملتقى لأبطال أولمبيين وعالميين حضروا من مختلف القارات لدبي لإقامة معسكرات تدريبية هنا والاستفادة من نجاح الدولة في التعامل مع الجائحة والعودة لممارسة النشاط الرياضي في أجواء آمنة وبروتوكولات دقيقة، وهو الأمر الذي ساهم في تعزيز مكانة الدولة عموماً ودبي ومجمّع حمدان على وجه الخصوص».

وأضاف: «نحن محظوظون في مجلس إدارة المجمّع أن نعمل وفق توجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي وننال ثقة سموه في تولي هذه المسؤولية، وكذلك توجيهات معالي مطر الطاير نائب رئيس المجلس الذي دعم عملنا ووفّر لنا كل سبل النجاح مما عزّز من مكانة المجمّع الرائد وتحقيق أهدافه، ونحن نعمل وفق منهجية واضحة لجذب المزيد من الممارسين والرياضات إلى المجمّع وتوسيع دوره وعدد المستفيدين منه».

ويضم مجلس إدارة المجمّع كفاءات إدارية وطنية مشهود لها بالكفاءة وتمتلك خبرات كبيرة في إدارة المشاريع الاستثمارية ووضع السياسات المالية والاستفادة من الموارد المتوفرة، وهم: ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس نائباً للرئيس، والأعضاء: علي محمد المطوع، محمد سليمان الملا، وماهر عبد الكريم جلفار، وقد استعرض مجلس الإدارة في اجتماعه بحضور صالح المرزوقي مدير إدارة الدعم المؤسسي في مجلس دبي الرياضي وعبد الله شهداد مدير المجمّع، تقرير ختام أعمال العام 2021 وما تم إنجازه ضمن خطة العمل والنمو الذي تحقق خلال هذا العام، حيث كان المجّمع من أوائل المنشآت الرياضية حول العالم التي شهدت عودة النشاط الرياضي بعد فترة التوقف بسبب الجائحة، وذلك بفضل الإجراءات الاحترازية الدقيقة والبروتوكولات الخاصة بكل بطولة ورياضة، والتي حققت نجاحاً كبيراً ووصل أثرها إلى خارج الدولة مما جعل الرياضيين الأولمبيين والمنتخبات الأولمبية وغير الأولمبية من مختلف دول العالم تقيم معسكرات تدريبية في المجمّع في أجواء آمنة وإمكانات كبيرة، وقد حقق عدد منهم إنجازات عالمية وفازوا بميداليات في أولمبياد طوكيو.

ومن بين المنتخبات والفرق العالمية التي أقامت معسكرات تدريبية دولية في المجمّع الأرجنتين، كوبا، الكويت، جمهورية التشيك، المجر، هونغ كونغ، كازاخستان، إسرائيل، هولندا، بريطانيا وجنوب أفريقيا، وتوزعت المعسكرات على 10 رياضات هي، السباحة، الغطس، كرة الماء، الغوص الحر، السباحة الإيقاعية، الهوكي تحت الماء، المبارزة، الريشة الطائرة، الجمباز، والخماسي الحديث «البنتاثلون».

18 أكاديمية

استضاف مجمّع حمدان الرياضي مقرات وتدريبات 18 أكاديمية رياضية مختلفة سواء في الرياضات المائية أم الرياضات الأخرى، وضمت قائمة الأكاديميات التي تمارس عملها يومياً في المجمّع وتستقطب رياضيين من مختلف الأعمار والجنسيات والرياضات: سبيدو للسباحة، هاميلتون للسباحة، اليولة للسباحة، دبل دي للسباحة الإيقاعية، برو أكتف للسباحة، تالنت للسباحة، ترانسفورميشن للسباحة، اتحاد الإمارات للسباحة، غيتورس للسباحة، كوتش بين للسباحة، واريورز للسباحة، نادي هاي بيرفورمانس للسباحة، كليوباترا للرياضة، أبيكس الرياضية، أنجيلا الرياضية، دو دايف للغطس، أم كي للمبارزة، برايم ستار الرياضية، سبرينت الرياضية.

ملتقى الأبطال

إلى جانب استضافة 11 معسكراً تدريبياً لفرق ومنتخبات عالمية فقد استضاف معسكرات لرياضيين عالميين وأبطالاً أولمبيين يتقدمهم الدنماركي فيكتور إكسيلسون الذي توّج جهوده التدريبية في المجمّع وفي مجمّع ند الشبا الرياضي طوال عام كامل بالفوز بالميدالية الذهبية في الريشة الطائرة بأولمبياد طوكيو خلال العام الجاري، كما تدربت وتنافست في المجمّع الرومانية آنا ماريا بوبيسكو المصنفة الثانية على العالم والفائزة بالميدالية الفضية في المبارزة بأولمبياد طوكيو، وبطل المبارزة الأوكراني ايجور ريزولين المصنف الثالث على العالم والحاصل على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو، وبطلة المبارزة الاستونية كاترينا ليهس المصنفة الخامسة على العالم والحاصلة على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو، إلى جانب أبطال السباحة: الأمريكي توم شيلدز والجنوب أفريقي تشاد ليكلوس، وشيوبان هاوغي من سنغافورة، وكذلك بطل السباحة البارالمبية الكوبي لورينزو إيسكالونا، وبطل الخماسي الحديث التشيكي مارتن فلاش.

وعلى صعيد البطولات فقد استضاف المجمّع خلال العام 2021 عدداً من البطولات العالمية والدولية، وفي مقدمتها بطولة العالم للكاراتيه وبطولة أم كي الدولية للمبارزة، وشارك في كلا البطولتين أبطال أولمبيون من الفائزين بالعديد من الميداليات في أولمبياد طوكيو، وكذلك بطولة فزّاع للغوص الحر والنسخة 24 من بطولة سبيدو الدولية للسباحة.

مئات البطولات والفعاليات

تمثل الفعاليات والبطولات والمعسكرات التي استضافها «مجمّع حمدان الرياضي» خلال العام 2021 إضافة متميزة لعدد كبير من البطولات والفعاليات التي استضافها المجمّع منذ افتتاحه وتدشينه باستضافة منافسات بطولة العالم للسباحة خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر 2010 بمشاركة نخبة من السباحين العالميين، حيث نال إعجاب وإشادة الاتحاد الدولي للسباحة والرياضيين المشاركين والإعلاميين العالميين بفضل جمال وروعة تصميمه وتنفيذه، حيث يتسع لأكثر من 15 ألف متفرج جلوساً، كما يحتوي على ثلاثة مسابح رئيسية، هي: مسبح رئيسي بطول 50 متراً لإقامة المنافسات، مسبح للتدريبات ومسبح ثالث للغطس.

وقد استضاف المجمّع خلال السنوات العشر الأولى 340 حدثاً وفعالية دولية ومحلية مختلفة، حيث تم تنظيم 92 فعالية دولية تنوعت بين رياضات مائية ورياضات غير مائية وفعاليات غير رياضية، وقد وصل عدد البطولات المائية الدولية التي نظمت في المجمع إلى 58 فعالية من بينها بطولات الاتحاد الدولي للسباحة مثل سلسلة بطولات كأس العالم للسباحة، سلسلة بطولات العالم للغطس، سلسلة نهائيات بطولات العالم لكرة الماء، وبطولة العالم للناشئين، كما تم تنظيم بطولات فزّاع الدولية للغوص الحر، واستضاف أيضاً منافسات الأولمبياد الخاص التي نظمها الأولمبياد الخاص الإماراتي، والبطولات التي نظمها اتحاد الإمارات للسباحة مثل بطولات دبي الدولية للألعاب المائية، وبطولات الخليج، والعرب، وبطولة آسيا للألعاب المائية.

كما استضاف المجمّع بطولات دولية أخرى مثل بطولات دبي هاملتون أكواتيك للسباحة المفتوحة، وكأس الاتحاد بالشرق الأوسط، وبطولة الألعاب الآسيوية للشباب من أصحاب الهمم، والبطولة الدولية لألعاب المدارس، والبطولة الدولية للسباحة الإيقاعية، وبطولة الشرق الأوسط للسباحة التي نظمتها مجموعة المدارس البريطانية. ونهائيات الأولمبياد المدرسي.

ووصل مجموع الأحداث الدولية للرياضات غير المائية التي استضافها المجمع إلى 16 فعالية دولية من بينها بطولة العالم لكرة السلة تحت 17 سنة، بطولة آسيا للكرة الطائرة، والدوري الفلبيني لكرة السلة مارهاليكا دبي 2019 بمشاركة النجم العالمي ماني باكياو، والدوري الدولي الممتاز للتنس، وسلسلة نهائيات بطولة العالم للريشة الطائرة، وبطولات المصارعة الدولية، وبطولة آسيا للكاراتيه، وبطولة آسيا للمبارزة للشباب، وطواف دبي الدولي للدراجات الهوائية، ومؤتمر مي فيت للياقة والصحة البدنية، وبطولة العالم لرفعات القوة.

واستضاف المجمّع في السنوات العشر الأولى أيضاً 232 حدثاً محلياً تنوعت ما بين فعاليات رياضية مائية وغير مائية، وكذلك 17 فعالية غير رياضية من بينها احتفالية شرطة دبي بتحقيق رقم قياسي ضمن موسوعة غينيس.

تصميم عالمي صديق للبيئة

يتألف المجمع من 4 طوابق تضم مكاتب العمليات والإدارة واللجان المنظمة للأحداث التي ستقام فيه، كما توجد غرف للمراقبة وغرفة لفحص عينات المنشطات، وبهدف توفير الطاقة والحفاظ على البيئة يتم استخدام وسائل حديثة صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الشمسية للإنارة الخارجية وتدفئة مياه المسابح.

وتم تقسيم مقاعد المتفرجين إلى طبقتين سفلية وعلوية، وتضم الطبقة السفلية 5000 مقعد والعلوية 10000 مقعد، بالإضافة لتخصيص 12 جناحاً فخماً لكبار الشخصيات تطل جميعها على المسبح الرئيسي للمسبح مما يمكن الضيوف من متابعة المنافسات وهم في أجنحتهم، كما يحتوي المجمع على 6 أماكن ضيافة رئيسية ومطعمين من أجل توفير كل سبل الراحة والمتعة للجماهير، إلى جانب مركز طبي وغرف متعددة لتبديل الملابس والعلاج الفيزيائي للرياضيين، كما يتضمن المجّمع أماكن وقوف تتسع لـ 1588 سيارة.

كما تم تزويد المجمع بخدمات اتصالات حديثة تكفي لأكثر من 20 ألف متفرج متواجدين داخله بالوقت نفسه، ولوحة إلكترونية تبلغ مساحتها الإجمالية 50 متراً مربعاً بارتفاع 5 أمتار وعرض 10 أمتار تعرض كل البيانات والمعلومات للجماهير مثل الوقت والنقاط والنتائج وغيرها.

ويضم المجمّع أيضاً مركزاً إعلامياً متكاملاً بمساحة تزيد على 500 متر مربع ويتسع لأكثر من 200 إعلامي إلى جانب غرفة واسعة لعقد المؤتمرات الصحافية.

كما تم تزويد المركز بخدمة الإنترنت فائقة السرعة التي يمكن استخدامها من قبل 1000 إعلامي بالوقت نفسه، بالإضافة إلى منصة للصحافيين قرب المسبح الرئيسي مزودة بجميع الخدمات الإلكترونية، كما يحتوي المجمع على منطقة خارجية لإقامة قرية للجمهور وفعاليات ترفيهية ومنطقة لمبيعات الهدايا التذكارية.

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