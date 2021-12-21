ذهب «الغطس العالي» من نصيب بريطانيا وأستراليا

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق البريطاني إيدن هيسلوب والأسترالية ريانان افلاند ذهبيتا الرجال والسيدات في منافسات الغطس العالي، التي اختتمت في «ياس باي» ضمن مهرجان الألعاب المائية المصاحب لبطولة العالم للسباحة في أبوظبي.

وجاء البريطاني إيدن هيسلوب بالمركز الأول للغطس للرجال من مسافة 27 متراً، مسجلاً 436.90 نقطة، يليه صاحب الميدالية الفضية الروماني كاتلين-بيترو بريدا برصيد 433.55 نقطة، فيما نال البرونزية الروماني كونستانتين بوبوفيتشي برصيد 423 نقطة.وتوجت الأسترالية ريانان افلاند بذهبية الغطس للسيدات من مسافة 20 متراً، بعدما أنهت المنافسات برصيد 359.6 نقطة.

ونالت الكندية مولي كارلسون الميدالية الفضية برصيد 323.5 نقطة، وحققت البرونزية البيلاروسية يانا نيستسيارافا برصيد 307.9 نقاطـ وضمن أصحاب المراكز الأولى التأهل لبطولة العالم للغطس العالي في 2022.

غطس مختلط

وحقق المنتخب البرازيلي ذهبية الغطس المختلط من على منصة متحركة لمسافتي 3 و10 أمتار في بطولة العالم للسباحة ، فيما جاءت بريطانيا ثانياً والصين بالمركز الثالث.

ونجح المنتخب البرازيلي المكوّن من كوان بيريرا ولونا ليرا وأنجريد أوليفييرا من حصد 416.5 نقطة في المنافسات التي أقيمت على المنصة الخارجية في «ياس باي» خارج صالة الاتحاد أرينا، ليكسبوا جائزة مالية وقدرها 15 ألف دولار.

وحقق الفريق البريطاني المكون من: ماثيو ديكسون وجيمس هيتلي وروبن بريش، 385 نقطة ونال 12 ألف دولار، والفريق الصيني المكون من: تشينج لي وهونجشان كوان وهان وانج وجونجي ليان 384.20 نقطة وجائزة مالية تبلغ 10,500 دولار.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز