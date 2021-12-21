الحفناوي وفريدة عثمان يحملان آمال العرب

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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يحمل التونسي أحمد الحفناوي والمصرية فريدة عثمان الآمال العربية في إحراز ميدالية في بطولة العالم للسباحة (25 متراً) في أبوظبي، التي تختتم منافساتها اليوم الثلاثاء.

ويسدل الستار اليوم على النسخة الخامسة عشرة من بطولة العالم في الأحواض القصيرة، التي انطلقت يوم الخميس الماضي، بمشاركة أكثر من 1100 سباح وسباحة من 180 دولة في المشاركة الأكبر في تاريخ البطولة على الإطلاق.

وتأهل السباح التونسي أحمد الحفناوي إلى نهائي منافسات 1500 متر حرة، الذي يقام اليوم بعدما نجح في إنهاء التصفيات التأهيلية مسجلاً 14.25.77 دقيقة كثاني أفضل زمن في التصفية، بينما أخفق السباح المصري مروان القماش في بلوغ النهائي بعدما حل في المرتبة الـ 14 في تصفية 1500 متر حرة بزمن 14.48.68 دقيقة.

وكان الحفناوي الذي أحرز الميدالية الذهبية في سباق 400 متر حرة في أولمبياد طوكيو 2020 قد خرج من منافسات نفس السباق في بطولة العالم بأبوظبي ولم يتمكن من بلوغ النهائي.

كما بلغت السباحة المصرية فريدة عثمان إلى نهائي سباق 100 متر فراشة للسيدات بعدما حلت في المركز الثامن في نصف النهائي بزمن 56.62 دقيقة، لتحصل على فرصة المنافسة على ميدالية في البطولة، إذ كان لديها فرصة لبلوغ النهائي الثاني لها في سباق 50 متر حرة، ولكنها أخفقت في بلوغ النهائي.

فيما ودع السباح المصري يوسف رمضان الذي قدم أداء لافتاً في البطولة منافسات 100 متر حرة من نصف النهائي بعدما حل في المركز الـ 13.

من جهة أخرى، أنهى سباح منتخبنا الوطني يوسف المطروشي المشاركة الإماراتية في البطولة بعد مشاركته في تصفيات سباق 100 متر حرة، إذ لم يتمكن المطروشي الذي يملك أفضل رقم إماراتي في سباحة 100 متر حرة من تحقيق رقمه والوصول إلى الرقم المؤهل إلى المشاركة في بطولة العالم القادمة في اليابان، مايو المقبل، مباشرة من دون بطاقة دعوة.

وسجل المطروشي زمناً قدره 50.06 ثانية في التصفيات، علماً بأن أفضل رقم كان حققه خلال مشاركته في البطولة العربية الأخيرة في أبوظبي بزمن 49.11 ثانية، لتنتهي المشاركة الإماراتية بتحقيق ثلاثة أرقام جديدة على مستوى الدولة عن طريق سالم غالب وأحمد المرزوقي ومحمد راشد الحمادي.

رقم قياسي

شهدت منافسات اليوم الخامس من البطولة تحقيق رقم قياسي جديد في سباق 50 متر ظهر للسيدات عن طريق الكندية مارغريت ماكنيل التي حصدت الميدالية الذهبية بزمن 25:27 ثانية.

كما عادل سباحو الاتحاد الروسي وسباحو الولايات المتحدة الرقم المسجل في البطولة لسباق 4X50 متنوع بعدما تساوى المنتخبان في زمن التسابق الذي بلغ 1:30:51 دقيقة، وحصل المنتخبان على ذهبية لكل منهما في حين حل المنتخب الإيطالي ثالثاً في أول سباقات الأمس.

ترتيب عام

وعلى صعيد الترتيب العام من المنتظر أن يشهد اليوم الختامي للبطولة استمرار الصراع بين الولايات المتحدة وكندا على الصدارة، إذ حافظت الولايات المتحدة على المركز الأول برصيد 23 ميدالية متنوعة، منها 6 ذهبيات ومثلها فضية و11 برونزية.

فيما حلت كندا ثانية بـ 12 ميدالية، منها 6 ذهبيات و5 فضيات وبرونزية واحدة، بينما جاء الاتحاد الروسي للسباحة في المركز الثالث في الترتيب العام.

تسليم علم البطولة إلى روسيا

تسلّم أبوظبي علم بطولة العالم للسباحة في الأحواض القصيرة 25 متراً خلال حفل ختام البطولة إلى مدينة كازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، التي تستضيف النسخة المقبلة، في ديسمبر 2022.

وقدمت أبوظبي أفضل نسخ المونديال عبر تاريخه، وشهدت المنافسات عدداً من الأرقام القياسية، وكانت محط أنظار محبي السباحة في العالم، لمتابعة البطولات المتنوعة في الغطس العالي وسباق الماراثون لمسافة 10 كلم، وسباق التتابع 4 × 1500 متر، الذي يقام للمرة الأولى، بجانب بطولة العالم للسباحة ليتحول الحدث إلى مهرجان للألعاب المائية، شارك فيه نخبة الابطال.

ويتضمن الحفل الختامي عدداً من الفقرات المتنوعة، في وداعية ستحفظها ذاكرة عشاق السباحة.

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