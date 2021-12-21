جهود استثنائية للمتطوعين عبر 637 مشاركاً

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجّل المتطوعون في مونديال السباحة ومهرجان الألعاب المائية وجوداً مكثفاً خلال أسبوع حافل من السباقات المتنوعة التي شهدتها البطولة، برز برنامج المارشال الإماراتي كمساهم حقيقي في إنجاح الحدث، عبر 637 متطوعاً من بينهم 380 من الشابات.

كما سجل 111 طفلاً من 4 أكاديميات و3 مدارس في العاصمة أبوظبي، وجودهم وهم يحملون سلال السباحين التي تحوي معداتهم، في المنافسات المختلفة، لتتكامل المنظومة الطوعية من الصغار والكبار في مشهد رائع تم تجسيده خلال الحدث العالمي الكبير.

ويقول فارس عبد الله من فريق المارشال: كانت تجربة متفردة عشناها جميعاً سواء الذين سبق لهم وأن تطوعوا في البطولات العالمية التي استضافتها أبوظبي أو الدولة، أو الذين خاضوا التجربة للمرة الأولى، وتم تدريب العديد من المتطوعين قبل بداية الحدث، وتم توزيعهم على فرق عمل مختلفة وهي فرق خدمات الجمهور والتذاكر، ماراثون السباحة والغطس العالي، مكافحة المنشطات.

كما تم تدريب الفريق عن طريق وكالة مكافحة المنشطات على مدى 3 أيام، ونركز دورهم في التأكد أن السباح بعد الفراغ من المنافسة يحضر لإجراء فحص المنشطات، وتوزع فريق خدمات استقبال الضيوف والمنتخبات من المطار وإلى أماكن إقامتها بين 14 فندقاً، وثم تنقلهم بين مقر الإقامة وصالة البطولة، ويوجد فريق المنافسات الذي يهتم بأرضية مسبح البطولة ومسبح التدريب.

والتأكد من أن السباحين في المكان الصحيح، بجانب التأكد من جاهزية المسبح نفسه،واجراءات الصحة والسلامة، ووفر فريق تجهيز السباحين المياه والعصائر ومستلزمات التدريب في منطقة الإعداد والإحماء.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز