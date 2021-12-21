بطولة «دبي الرياضي لغولف المدراء التنفيذيين» 6 يناير

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أعلن مجلس دبي الرياضي عن تنظيم النسخة الخامسة من «بطولة مجلس دبي الرياضي لغولف المدراء التنفيذيين»، التي تنظمها شركة سبورتس تو بيزنيس بالتعاون مع المجلس، في ملاعب نادي إيلس للغولف بمدينة دبي الرياضية، وتنطلق 6 يناير المقبل، وتحظى برعاية «ثريو»، و«أكيوراسي»، و«أرو الشرق الأوسط»، و«باك لايت ميديا»، و«كارز»، و«ايه جي إم سي بي إم دبليو»، ويشارك فيها 110 من مديري الدوائر الحكومية والخاصة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في مقر مجلس دبي الرياضي بحي دبي للتصميم وتحدث خلاله كل من رسل يومانز رئيس اللجنة المنظمة للبطولة والمدير العام لشركة «سبورت تو بيزنيس» منظمة البطولة، وأحمد إبراهيم رئيس قسم الرياضة المجتمعية في مجلس دبي الرياضي، بحضور رعاة الحدث من الشركات المختصة بمختلف مجالات العمل.

وقال أحمد إبراهيم: «نحن سعداء بالنجاح الكبير الذي تحققه هذه البطولة عاماً بعد آخر وتحقيق أهدافها الرياضية في نشر وتطوير رياضة الغولف.

حيث نمتلك أفضل ملاعب الغولف في العالم، وكذلك الأهداف المجتمعية في تعزيز التعارف والتعاون بين جميع المشاركين، وأيضاً الأهداف الاقتصادية في تكوين شبكة علاقات عامة تجمع مديري الشركات بما يعزز من فرص التعاون والشراكة بينهم وإنجاز المزيد من المشاريع التي تصب في مجال دعم حركة الاقتصاد».

منافسة

وقال رسل يومانز: «يسرنا أن يشارك معنا 110 من محبي رياضة الغولف من رجال الأعمال ومديري العموم والمديرين التنفيذيين بالمؤسسات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات، ليستمتعوا بالتنافس على ملاعب نادي إيلس في مدينة دبي الرياضية، وسيبدأ التنافس على 18 حفرة عشوائية، مصممة لتوفر تجربة لعب غولف تفاعلية رائعة.

ومن ثم يتم اختيار أصحاب أفضل رميتين من أربع رميات، ويتم بعدها التأهل لخوض منافسات 12 حفرة إضافية، وتبدأ الضربة الأولى في المنافسات في الساعة الواحدة ظهرًا، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً».

وأضاف: «يسرنا أن نواصل تعاوننا للعام الخامس على التوالي مع مجلس دبي الرياضي لتنظيم هذه البطولة التي تستقطب مشاركة المديرين التنفيذيين، ليعيشوا تجربة فريدة تصنف من فئة 7 نجوم في مجال الغولف، وتعد دبي أفضل مكان للعب رياضة الغولف لما تضمه من منشآت عالمية متطورة وملاعب مصممة بشكل ممتاز.

وستكون هذه البطولة فرصة للتواصل بين المشاركين من المديرين وبين الرعاة وفي مقدمتهم ثريو وأكيوراسي، وأرو الشرق الأوسط وباك لايت ميديا، وكارز، وايه جي إم سي بي إم دبليو.

حرص

وقال ديباك أهوجا راعي البطولة: «نحرص على تقديم الدعم للعبة الغولف في المنطقة وسنواصل دعمنا لهذه الرياضة الرائعة، ويسعدنا أن نكون شركاء استراتيجيون مع بطولة المديرين التنفيذيين.

حيث سنعمل معاً على إطلاق نسخة هندية من هذه البطولة في العام المقبل».

وأردف: «سنعمل على إطلاق نسخة ثلاثية من هذه البطولة بحلول عام 2023 بحيث تنظم في ثلاث دول هي دولة الإمارات والهند وسنغافورة، وسيحصل الفريق الفائز في النسخة الإماراتية على بطاقة وايلد التي تؤهله للعب في النسخة الهندية، وأيضًا من يفوز في النسخة الهندية يلعب في النسخة السنغافورية».

وقال دارين مالينز الشريك المؤسس لشركة «أكيوراسي» للاستشارات في مختلف مجالات العمل: «رعاية هذه البطولة تحقق لنا أكثر من هدف، فبصفتي لاعب غولف فإني أعرف روعة هذه البطولة وأهميتها لهواة الغولف».

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