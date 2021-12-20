"دبي الرياضي" ينظم النسخة الخامسة من بطولة المدراء التنفيذيين للجولف

المصدر: وام

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أعلن مجلس دبي الرياضي عن تنظيم النسخة الخامسة من "بطولة مجلس دبي الرياضي لجولف المدراء التنفيذيين" التي تنظمها شركة سبورتس تو بيزنيس بالتعاون مع المجلس، في ملاعب نادي إلس للجولف بمدينة دبي الرياضية، وتنطلق منافساتها اعتباراً من يوم الخميس 6 يناير 2022، ويشارك فيها 110 من مدراء الدوائر الحكومية والخاصة، وتحظى برعاية "ثريو"، و"أكيوراسي"، و"أرو الشرق الأوسط"، "باك لايت ميديا"، و"كارز"، و"ايه جي إم سي بي إم دبليو"، أعلن عن ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم بمقر مجلس دبي الرياضي وتحدث خلاله كل من رسل يومانز رئيس اللجنة المنظمة للبطولة والمدير العام لشركة "سبورت تو بيزنيس" منظمة البطولة، وأحمد إبراهيم رئيس قسم الرياضة المجتمعية في مجلس دبي الرياضي، بحضور رعاة الحدث.

وأشار أحمد إبراهيم إلى النجاحات التي حققتها البطولة في نسخها السابقة وقال: "نحن سعداء بالنجاح الكبير الذي تحققه هذه البطولة عاما بعد آخر وتحقيق أهدافها الرياضية في نشر وتطوير رياضة الجولف حيث نمتلك أفضل ملاعب الجولف في العالم، وكذلك الأهداف المجتمعية في تعزيز التعارف والتعاون بين جميع المشاركين، وأيضا الأهداف الاقتصادية في تكوين شبكة علاقات عامة تجمع مدراء الشركات بما يعزز من فرص التعاون والشراكة بينهم وإنجاز المزيد من المشاريع التي تصب في مجال دعم حركة الاقتصاد".

أما رسل يومانز فقد كشف عن مشاركة 110 من المدراء التنفيذين في منافسات هذه البطولة، وقال: "يسرنا أن يشارك معنا 110 من محبي رياضة الجولف من رجال الأعمال ومدراء العموم والمدراء التنفيذيين بالمؤسسات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ليستمتعوا بالتنافس على ملاعب نادي إيلس في مدينة دبي الرياضية".

وأضاف: "يسرنا أن نواصل تعاوننا للعام الخامس على التوالي مع مجلس دبي الرياضي لتنظيم هذه البطولة التي تستقطب مشاركة المدراء التنفيذيين، ليعيشوا تجربة فريدة تصنف من فئة 7 نجوم في مجال الجولف، دبي تعد أفضل مكان للعب رياضة الجولف لما تضمه من منشآت عالمية متطورة وملاعب مصممة بشكل ممتاز".

وكشفت اللجنة المنظمة عن تخصيص جانب من إيرادات البطولة لدعم عمل مؤسسة "ريد بالون" التي تعمل على دعم تعليم الأطفال في مختلف مناطق العالم في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد 19- على العالم أجمع وزادت من صعوبات تلقي الأطفال للتعليم المناسب.

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