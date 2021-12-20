انطلاق المعسكر التدريبي لكرة الطائرة بالشارقة بمشاركة واسعة للمدربين واللاعبين

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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انطلقت السبت فعاليات المعسكر التدريبي الشامل لكرة الطائرة بتنظيم مجلس الشارقة الرياضي بالتعاون مع القنصلية الأمريكية ومشاركة 150 مدربًا ومدربة و480 لاعبًا ولاعبة يمثلون أندية الإمارة بالإضافة إلى خمسة من أبرز خبراء ومدربي اللعبة في الولايات المتحدة لتقديم المحاضرات النظرية والعملية.

شهد اليوم الأول بقصر الثقافة بالشارقة، تقديم محاضرة عامة من المحاضرين الخبير جون كيسيل، والمدربات دانيلي سكوت واليسا أندرينو وكاثلين تشارلز وكايلا جيتر، بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي ومحمد عبيد الحصان رئيس قسم الألعاب الجماعية بإدارة شؤون الرياضة والتطوير، وجاسم الدوخي إداري ووليد المشحوط أخصائي كرة الطائرة وعماد حلمي أخصائي كرة السلة وطارق بوسنينة أخصائي كرة اليد وسمير جورج أخصائي كرة تنس الطاولة بالإضافة إلى مدربي ومدربات كرة الطائرة والسلة واليد من أندية الإمارة.

فيما استكمل برنامج المعسكر بمحاضرة متخصصة عن كرة الطائرة لعدد 50 مدربًا ومدربة من أندية الدولة و30 لاعبة وأقيمت بمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ونادي مليحة الرياضي الثقافي، وتضمنت أهمية قراءة اللعب وكيفية تغيير الأخطاء الفنية السلبية إلى إيجابية، لتتواصل فعاليات المعسكر بإقامة تدريبات للاعبين فئة الصغار لعدد 140 لاعبًا ولاعبة بنادي مليحة الرياضي الثقافي ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ليختتم البرنامج الثلاثاء بتدريبات فئات الأشبال «أ» والناشئين لعدد 160 لاعباً ولاعبة.

دور كبير

وأشار عيسى هلال إلى أن إقامة فعاليات المعسكر التدريبي لكرة الطائرة بالتعاون مع القنصلية الأمريكية يمثل امتدادًا لحرص المجلس على دعم وتطوير وصقل المدربين واللاعبين في الإمارة.

وأضاف: للمدربين دور كبير في صناعة القيادات الرياضية الشابة من خلال صقل إمكانيات اللاعبين وتطويرهم واكتشاف مواهبهم ومثل هذه البرامج تشكل إضافة حقيقية بالنسبة لهم من خلال تلقي ورش ومحاضرات بواسطة خبراء خارجيين هو ما يمثل زيادة رصيد المعرفة بالنسبة لهم في مجالهم ونولي اهتمامًا كبيرًا في المجلس بالبرامج التي تعكس خططنا المستقبلية، حيث ندعم كل ما يقود إلى مستقبل مشرق للاعبين والمدربين معًا، بجانب أن الأندية نفسها مشتركة في العمل مع المجلس في تخريج لاعبين يرفعون راية الرياضة في الإمارة ويؤكدون أنهم قادة أيضًا فيما بعد.

واختتم عيسى هلال قائلًا: نأمل التوفيق لجميع المشاركين في المعسكر التدريبي من المدربين واللاعبين، حيث حرصنا على إقامته هذه المرة في لعبة كرة الطائرة بعد أن كان قبل عامين في كرة السلة ولمسنا الاهتمام الكبير في الحضور من اليوم الأول الافتتاحي للمعسكر، وبالتأكيد نتمنى من جميع المشاركين الخروج بفوائد كبيرة تنعكس عليهم في مجال عملهم وعكسها على اللاعبين من خلال المخرجات التي ستتم في هذا البرنامج والهدف المشترك وهو رفع راية الرياضة وتعزيز الكوادر البشرية من المدربين واللاعبين بما يؤكد تميز أندية الإمارة.

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