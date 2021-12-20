15 دولة في عمومية «عربي الغولف»

المصدر: القاهرة ـ فائز بجبوج

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تصدر المنتخب السعودي صدارة البطولة العربية 40 لرجال الغولف المقامة حالياً في مصر، برصيد 229 ضربة، وحل ثانياً المنتخب التونسي مع المنتخب المصري ولكل منهما 230 نقطة، واحتل منتخب الإمارات المركز الرابع 236 ضربة، فيما جاءت قطر بالمركز الخامس 237 ضربة.

جاء ذلك خلال الجولة الأولى للبطولة التي انطلقت منافساتها أول من أمس بملاعب ديرم لاند للغولف بمدينة 6 أكتوبر، بمحافظة الجيزة المصرية، وتمتد بعد غد الخميس.

كانت مسابقات الفردي، قد شهدت منافسة ساخنة بين نجوم اللعبة، حيث تساوى كل من المصري دين نعيم والسعودي فيصل سلهوب ولكل منهما 72 نقطة، بمعدل ضربتين تحت المعدل، وحل بالمركز الثالث التونسي الياس برهومي 73 نقطة، وبالرابع السعودي سعود الشريف 774 نقطة، وحل الإماراتي أحمد سكيك خامساً 76 نقطة.

وجاء أبناء الإمارات خالد الجسمي بالمركز الثامن بمجموع 77 نقطة مع كل من المصري ماجد عبد التواب، والقطري علي الكعبي، ثم عبيد الحلو 83 نقطة، وعبد الله القبيسي بمجموع 93 نقطة.

العمومية والانتخابات

تعقد الجمعية العمومية للاتحاد العربي للغولف في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء بفندق حياة ريجنسي مقر رؤساء الوفود، اجتماعها الدوري وبحضور ممثلي 15 دولة، بحضور عادل الزرعوني الأمين العام للاتحاد العربي، لبحث العديد من الموضوعات التي شهدتها اللعبة على مستوى اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية والتحكيمية، خلال الدورة الانتخابية التي امتدت من 2017 إلى 2021، بالإضافة للعديد من الموضوعات والمقترحات التي يتضمنها جدول الأعمال على مستوى المنتخبات والروزنامة المستقبلية، وعمل اللجان وتوصياتها، وسيتم خلال الاجتماع إجراء الانتخابات لمجلس إدارة الاتحاد والمكتب التنفيذي للاتحاد العربي للغولف للدورة الجديدة والتي تمتد حتى 2025.

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