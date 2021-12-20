نجاح كبير لطواف «العين ضمان فوندو»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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نظم نادي أبوظبي للدراجات الهوائية للمرة الأولى «سباق العين ضمان فوندو»، بمضمار الدراجات بمدينة العين، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، والشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان».

وقد شهد السباق نجاحاً كبيراً إثر منافسة قوية من الدراجين الهواة والمحترفين، وإقبال ومتابعة كثيفة من الجمهور والمتابعين.

وقال النخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية: النادي يحرص على إقامة السباقات والفعاليات المتنوعة، التي تسهم في تعزيز مكانة أبوظبي على خريطة الرياضة الدولية عموماً، والدراجات الهوائية خصوصاً، في ضوء توجهات الإمارة كمدينة صديقة للدراجات الهوائية، وما توفره من إمكانيات لإقامة هكذا سباقات.

وذكر أن البنية التحتية الرياضية في أبوظبي أسهمت بما تضمه من مضامير ومسارات للدراجات الهوائية في تنظيم العديد من السباقات العالمية والدولية، آخرها هذا السباق، بجانب طواف الحديريات النسائي الذي سينظم للمرة الأولى في أبوظبي قريباً.

وأشاد النخيرة بجهود ودعم القيادة العامة لشرطة أبوظبي، مركز النقل المتكامل أبوظبي لإغلاق الطرق وتأمين وإنجاح السباق، كما وجه الشكر إلى فريق المتطوعين، ومتجري ولفيز، وكرانك ماسترز للدراجات الهوائية.

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