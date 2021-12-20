الإمارات ترفع رصيدها إلى 4 ميداليات في بطولة آسيا للكاراتيه

المصدر: وام

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أضافت اللاعبة فاطمة خصيف ميدالية فضية جديدة للإمارات في بطولة آسيا للرجال والشباب والناشئين وتحت 21 سنة المقامة حالياً في مدينة الماتي بكازاخستان، وذلك في مسابقة الكوميتيه لوزن تحت 68 كجم لفئة تحت 21 سنة.

كما حصلت اللاعبة سارة العامري على ميدالية برونزية في مسابقة الكوميتيه وزن تحت 61 كجم لنفس الفئة في البطولة نفسها المستمرة منافساتها حتى 22 ديسمبر الجاري.

وبهاتين الميداليتين رفعت الإمارات نصيبها في البطولة إلى 4 ميداليات /3 فضيات وبرونزية وحيدة/، حيث سبق لها الحصول على ميداليتين عن طريق اللاعبة سلوى أحمد المنصوري، في مسابقة الكوميتيه وزن فوق 59 كجم لفئة الآنسات، وأيضا عن طريق اللاعب محمد أحمد العامري في مسابقة الكوميتيه لوزن تحت 76 كجم لفئة الشباب.

وأشاد اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والاسيوي للكاراتيه النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي بنتائج اللاعبين وميداليتيهما الفضية والبرونزية، وهنأهما على انجازهما مشيداً بمستواهما المتميز الذي شرف كاراتيه الإمارات في المحفل الآسيوي المهم، ومهنئاً أفراد البعثة المتواجدة بكازاخستان متمنياً التوفيق للجميع في هذه البطولة.

وعلى جانب متصل عقد الاتحاد الآسيوي للكاراتيه برئاسة اللواء ناصر الرزوقي اجتماعاً للكونجرس الآسيوي بحضور انطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه على هامش البطولة حيث تمت مناقشة مستقبل اللعبة في قارة آسيا وكل ما يتعلق بالبطولات الآسيوية القادمة خلال الفترة من عام 2022 وحتى 2024.

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