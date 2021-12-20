التونسي الحفناوي يتأهل لنهائي 1500 متر حرة والمطروشي يودع المنافسات في مونديال أبوظبي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تأهل السباح التونسي أحمد الحفناوي إلى نهائي منافسات 1500 متر حرة في بطولة العالم للسباحة المقامة حالياً في العاصمة أبوظبي وتختتم فعالياتها غداً الثلاثاء.

ونجح الحفناوي في التأهل إلى النهائي بعدما حقق زمناً قدره 14.25.77 دقيقة كثاني أفضل زمن في التصفيات التأهيلية التي أقيمت صباح اليوم بصالة الاتحاد آرينا بجزيرة ياس بأبوظبي، ليحمل الآمال في تحقيق ميدالية عربية في البطولة.

بينما أخفق السباح المصري مروان القماش في بلوغ النهائي بعدما حل في المرتبة الـ 14 في تصفية 1500 متر حرة بزمن 14.48.68 دقيقة.

وكان الحفناوي الذي أحرز الميدالية الذهبية في سباق 400 متر حرة في أولمبياد طوكيو 2020 قد خرج من منافسات نفس السباق في بطولة العالم بأبوظبي ولم يتمكن من بلوغ النهائي.

ويقام نهائي سباق 1500 متر حرة غداً الثلاثاء في الساعة السادسة مساء في اليوم الختامي من البطولة.

من جهة أخرى ودع سباح المنتخب الوطني الإماراتي يوسف المطروشي منافسات البطولة بعدما خرج من تصفيات سباق 100 متر حرة.

ولم يتمكن المطروشي الذي يملك أفضل رقم إماراتي في سباحة 100 متر حرة من تحقيق رقمه والوصول إلى الرقم المؤهل إلى المشاركة في بطولة العالم القادمة في اليابان، مايو المقبل، مباشرة من دون بطاقة دعوة.

وسجل المطروشي زمناً قدره 50.06 ثانية في التصفيات، علماً بأن أفضل رقم كان قد حققه خلال مشاركته في البطولة العربية الأخيرة في أبوظبي بزمن 49.11 ثانية.

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