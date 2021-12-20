أبوظبي للدراجات الهوائية ينظم سباق العين ضمان فوندو

المصدر: البيان

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نظم نادي أبوظبي للدراجات الهوائية للمرة الأولى "سباق العين ضمان فوندو" في مضمار الدراجات بمدينة العين، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي والشركة الوطنية للضمان الصحي "ضمان".

تأتي النسخة الأولى من هذا الخطوة في إطار الدور الذي يلعبه نادي أبوظبي للدراجات الهوائية لتحفيز المجتمع على ممارسة رياضة الدراجات الهوائية وجعلها أسلوب حياة، من خلال إقامة الفعاليات والسباقات، وجذب المواهب الرياضية وتشجيعها على الانخراط في هذه الرياضة.

شهد السباق نجاحاً كبيراً ومشاركة قوية من الدراجين الهواة والمحترفين، حيث تبارى الجميع لتقديم مستويات مميزة بين أبرز معالم مدينة العين، وسط إقبال ومتابعة كثيفة من الجمهور والمتابعين.

وقال النخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية: "تحظى الرياضة في إمارة أبوظبي بصورة عامة، بما في ذلك رياضة الدراجات الهوائية، بدعم القيادة الرشيدة من خلال إقامة السابقات والفعاليات على جميع أنواعها، فضلاً عن توفير المسارات الحديثة والآمنة في جميع مناطق الإمارة للتشجيع على ممارسة هذه الرياضة وتحفيز المجتمع على جعلها من بين أنشطتهم اليومية لما لها من فوائد عدة".

وأضاف أن النادي يحرص على إقامة السباقات والفعاليات المتنوعة والتي تسهم في تعزيز مكانة أبوظبي على خارطة الرياضة الدولية عموماً ورياضة الدراجات الهوائية خصوصاً، في ضوء توجهات الإمارة كمدينة صديقة للدراجات الهوائية وما توفره من إمكانيات لإقامة هكذا سباقات.

ونوه النخيرة الخييلي بالبنية التحتية القوية في أبوظبي بما تضمه من مضامير ومسارات للدراجات الهوائية تم تشييدها وفق أفضل وأحدث المعايير العالمية، وتقام عليها البطولات الدولية والإقلمية والمحلية التي يجري تنظيمها في الإمارة منها طواف الإمارات العالمي، وسباق العين ضمان فوندو، وطواف الحديريات النسائي الذي سيتم إطلاقه للمرة الأولى في أبوظبي قريباً، وغيرها الكثير من البطولات والسباقات والفعاليات المجتمعية والمحلية.

وأشاد النخيرة بجهود ودعم القيادة العامة لشرطة أبوظبي، مركز النقل المتكامل- أبوظبي لإغلاق الطرق وتأمين وإنجاح السباق، كما وجه الشكر إلى فريق المتطوعين، ومتجري ولفيز، وكرانك ماسترز للدراجات الهوائية.

وأكد حرص النادي على تشجيع السكان والمقيمين على اتباع نمط حياة أكثر نشاطاً وسعادة، وتوفر مضامير ومسارات حديثة في مختلف مناطق الإمارة مخصصة لممارسة رياضة ركوب الدرّاجات الهوائية، واستخدامها في التنقلات اليومية.

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