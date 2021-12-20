الإمارات تشارك في «كونغرس القوس والسهم»

المصدر: متابعة - البيان الرياضي

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شارك الدكتور سعيد الكعبي رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم وحسن المزروعي الأمين العام للاتحاد، في اجتماعات «كونغرس» الاتحاد الدولي الذي أقيم بالولايات المتحدة الأمريكية.

واعتبر الدكتور سعيد الكعبي، أن المشاركة في اجتماعات الاتحاد الدولي فرصة للقاء رؤساء الاتحادات وكبار المسؤولين من مختلف دول العالم، لاستعراض الجهود الإماراتية في هذه الرياضة، وتحديداً ما نقوم به في الاتحاد من برامج حالية لدعم انتشارها ورفع مستويات ممارسيها، كما حققت المشاركة فوائد عدة منها بحث سبل الاستفادة من الخبرات الدولية لتحقيق أهداف الاستراتيجية التي نقوم بتنفيذها لتطوير هذه الرياضة في الإمارات، ومواصلة المضي برفع سقف الطموحات لهذه اللعبة بفضل دعم القيادة الرشيدة، وجهود الأندية.

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