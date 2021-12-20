انطلاقة مميزة للغطس العالي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت الواجهة البحرية لياس باي، أمس، انطلاق التصفيات التأهيلية لبطولة العالم للغطس العالي، وبطولة العالم للغطس للفرق، اللتين تقامان ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي العالمي للرياضات المائية، وبالتزامن مع بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة (25 متراً).

وشارك في بطولة العالم للغطس للفرق، عشرة منتخبات، وقفز سباحوها من منصة 3 أمتار، ليتصدر المنتخب البرازيلي الترتيب، محققاً 176.75 نقطة، وحل منتخب الصين ثانياً برصيد 182 نقطة، فيما حقق منتخب المكسيك المركز الثالث برصيد 175.8 نقطة. كما انطلقت الجولة الأولى من التصفيات التأهيلية لبطولة العالم للغطس العالي، بمشاركة 50 سباحاً وسباحة، واعتلت السباحة الأسترالية ريانان إفلاند، المتوجة ببطولة العالم للغطس العالي من ارتفاع 20 متراً، صدارة الترتيب، محققة 190.60 نقطة، مبتعدة بفارق 29.80 نقطة عن الكندية مولي كارلسون الثانية برصيد 160.80نقطة . وفي فئة الرجال، تصدر السباح الروماني كونستانتين بوبوفيتش، سلم الترتيب، برصيد 210.60 نقاط، وجاء البريطاني إيدن هيسلوب ثانياً برصيد 208.20.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز