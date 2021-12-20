أبوظبي تكرم نجوم العالم في السباحة 2021

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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احتضنت أبوظبي حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي للسباحة لأفضل السباحين في العالم لعام 2021، والذي أقيم مساء أول من أمس على هامش بطولة العالم للسباحة (25 متراً)، وتختتم منافساتها غداً، بحضور الدكتور حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعدد من رؤساء الاتحادات والوفود والسباحين العالميين.

وحصد الأمريكي كاليب دريسل جائزة أفضل سباح في العالم لعام 2021، إذ توج بخمس ميداليات ذهبية في دورة الألعاب الأولمبية الصيف الماضي في طوكيو، فيما نالت الأسترالية إيما ماكيون جائزة أفضل سباحة، بعد إنجازها البارز عندما أصبحت أول سباحة في التاريخ تحقق 7 ميداليات في نسخة واحدة من الألعاب الأولمبية بتفوقها في طوكيو.

ونالت البرازيلية آنا مارسيلا كونيا جائزة أفضل سباحة في المياه المفتوحة، والألماني فلوريان ويلبروك جائزة أفضل سباح في المياه المفتوحة، والثنائي الروسي سفيتلانا كوليزنشينكو وسفيتلانا راماشينا جائزة أفضل ثنائي للسباحة الاستعراضية، والروسي أليكساندر مالتسيف جائزة أفضل سباح استعراضي.

واعتبر عارف العواني، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، أن احتضان أبوظبي حفل الإعلان عن أفضل السباحين في العالم لعام 2021، يعكس أهمية استضافة بطولة العالم للسباحة المقامة حالياً، والتي تعد حدثاً شاملاً .

نتائج

وتواصلت منافسات بطولة العالم للسباحة لليوم الرابع على التوالي وسط منافسة قوية على الميداليات، إذ حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على صدارة الترتيب العام لليوم الثاني على التوالي بعد أن أضاف سباحوها 3 ميداليات، بواقع ذهبية وفضية وبرونزية، ليرتفع رصيد المنتخب الأمريكي إلى 19 ميدالية، منها خمس ذهبيات وخمس فضيات وتسع برونزيات، فيما صعد الاتحاد الروسي للوصافة بعد أن جمع سباحوه 11 ميدالية، بواقع ثلاث ذهبيات وخمس فضيات وثلاث برونزيات، فيما حافظت إيطاليا على مركزها الثالث في الترتيب بمجموع 11 ميدالية ملونة.

وشهد اليوم الرابع تألق السباحة الصينية بينجي لي، التي أضافت الميدالية الذهبية الثانية لرصيدها في البطولة، بفوزها بسباق 400 متر حرة سيدات، كما أحرز السباح الروسي كليمنت كوشينكوف الذهبية الثانية بعد أن فاز بمنافسات 200 متر متنوع رجال.

وواصلت سباحة هونغ كونغ سيوبهان هاوغي نجمة البطولة الأولى بلا منازع تفوقها، وأضافت لرصيدها ميدالية برونزية في سباق 400 متر حرة لتصل إلى الميدالية الثانية بعد ذهبيتي 100 و200 متر حرة.

وأحرز بينجامين براود أول ميدالية لبريطانيا في البطولة بعد فوزه بمنافسات 50 متراً حرة للرجال.

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