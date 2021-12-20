الدسوقي: أبوظبي استحقت ميدالية التنظيم المثالي

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

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أكد الدكتور محمد الدسوقي المدير الفني لمنتخب مصر للسباحة، أن أبوظبي فخر العرب، استحقت ميدالية التنظيم المثالي لبطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة «25 متراً»، والجارية في صالة الاتحاد آرينا في ياس، وقال «كل عوامل الإبهار والنجاح تحققت في بطولة أبوظبي التي رفعت رأس العرب بالتنظيم المثالي الذي مثل خير تعويض لغياب الميداليات في المنافسات المختلفة رغم المستوى المشرف للأبطال».

وذكر الدسوقي أن مشاركة المنتخب المصري في بطولة العالم للسباحة لم تكن من أجل التمثيل المشرف، وأوضح «قدمنا إلى أبوظبي من أجل المنافسة، وهو ما برهن عليه جميع الأبطال المشاركين بالتأهل إلى الأدوار نصف النهائية على الأقل، في الوقت الذي خاض فيه الثنائي يوسف رمضان وفريدة عثمان نهائيين على التوالي».

وأنهى يوسف رمضان «19 عاماً»، مشاركته في نهائي سباق «100 متر فراشة» ضمن المركز الرابع، بـ49.50 ثانية، متفوقاً على رقمه الشخصي في أولمبياد طوكيو 2020 والذي قطع فيه المسافة في 51.57 ثانية.

وأرجع المدير الفني لمنتخب مصر للسباحة، غياب السباحين العرب عن منصات التتويج في بطولة العالم الحالية بأبوظبي 2021، إلى غياب التحضير الجيد في أعقاب المشاركة الجيدة نسبياً في أولمبياد طوكيو 2021، والتي شهدت إنجازاً عربياً لافتاً بتتويج التونسي أحمد أيوب الحفناوي بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر سباحة حرة كأصغر سباح عربي يتوج بميدالية ذهبية في تاريخ الأولمبياد. وعن المشاركات المرتقبة، لأبطال الفراعنة، أوضح الدكتور محمد الدسوقي أن «التركيز سيتحول بعد نهاية المشاركة في النسخة الحالية لبطولة بأبوظبي، إلى بطولة العالم 2022 باليابان في الفترة من 31 مايو وحتى 9 يونيو المقبل». وضمت قائمة منتخب مصر للسباحة من المشاركين في البطولة يوسف القماش: 50، 100، 200 متر صدراً، مروان القماش: 200، 400 و800 متر حرة، محمد سامي: 50 متراً ظهراً، 100 متر متنوعاً، 200 متر متنوعاً، عبدالرحمن سامح: 50 متراً فراشةً و50 متراً حرةً، فريدة عثمان: 50 متراً حرةً، 100 متر حرة، 50 متراً فراشة، 100 متر فراشة.

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