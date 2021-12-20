محمد بن خليفة بن محمد يشيد بالتنظيم

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

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أشاد الشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، بجهود اللجنة المنظمة لبطولة العالم للسباحة في أبوظبي، ومهرجان الألعاب المائية المصاحب، بما كان له بالغ الأثر في نقل الصورة الحضارية الرائعة لدولة الإمارات للعالم بأكمله، وانعكس على قوة المنافسات التي تشهد مشاركة أكثر من ألف سباح من أكثر من 180 دولة.

جاء ذلك خلال زيارته للبطولة، حيث شهد برفقة الشيخ سعيد بن حمدان بن سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان، والشيخة عائشة بنت خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، انطلاق منافسات الغطس العالي، أمس، كما قام بتفقد «الاتحاد أرينا» التي تحتضن المنافسات الرئيسية للسباحة داخل الأحواض القصيرة، والاطلاع على الترتيبات التي قامت بها اللجنة المنظمة من خلال مراعاة أدق التفاصيل اللازمة بما انعكس على نجاح الحدث بشهادة الاتحاد الدولي للسباحة «فينا»، إلى جانب زيارته «ستريت ماركيت» وهي القرية المخصصة للجماهير أمام «الاتحاد أرينا»، والتي توفر باقة من الخدمات المتنوعة والترفيهية حتى أصبحت ملتقى العائلات وزوار البطولة.

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