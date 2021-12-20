تعديل في جدول «كأس الخمسين» للطائرة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أجرى اتحاد الكرة الطائرة، تعديلاً على جدول مباريات بطولة كأس الخمسين المقررة من 24 الجاري إلى 16 يناير المقبل، بعد اعتذار ناديي عجمان وبني ياس، عن عدم المشاركة ، وأعلن الاتحاد تقسيم الفرق الستة بالبطولة، إلى مجموعتين، تضم الأولى فرق النصر والعين وحتا، والثانية فرق شباب الأهلي والوصل والجزيرة.

وتعد بطولة كأس الخمسين، تنشيطية ، في ظل توقف الدوري العام للرجال، لمشاركة المنتخب الأول، في دورة الألعاب الخليجية في الكويت من 9 إلى 19 يناير المقبل.

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