ليندا تتوج بالجولة الثالثة لسباق «الصحراء العربية»

المصدر: دبي- علي الظاهري

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خطفت الألمانية ليندا كروكينبيرغر، الأضواء في الجولة الثالثة لسباقات الهجن للسيدات، والتي ينظمها مركز الصحراء العربية لركوب الهجن، في ميدان المرموم بدبي، بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن، ونجحت ليندا في إحراز المركز الأول، بينما جاءت في المركز الثاني مواطنتها جوانا شميدل، واحتلت المركز الثالث النيوزلندية سارة كولينز.

وأحرزت المركز الرابع الإيرلندية كاتي هيغينز، تليها في المركز الخامس البولندية جوانا باتيجوك، وجاءت في المركز السادس الألمانية إيفانا تيليش، مع زميلتها ميشيل أومالي.

وشهد السباق منافسة قوية بين المشاركات على مسافة 1200 متر، بحضور جمهور غفير من محبي سباقات الأصائل ورياضات التراث، واستطاعت ليندا الظفر باللقب، بعد أن فرضت سيطرتها على مجريات السباق، وغردت وحيدة في الصدارة، حتى بلوغ خط النهاية، لتثبت جدارتها، وتتوج مجهودها وإصرارها، بعد أن حققت المركز الثالث في آخر جولتين.

نجاحات لافتة

وحققت السباقات، والتي انطلقت في أكتوبر الماضي، نجاحاً لافتاً، حيث تستقطب العديد من السيدات الأجنبيات اللاتي تعلمن ركوب الهجن، بعد إعجابهن الكبير بالموروث الإماراتي، وما يقدمه من سباقات ترتبط بالموروث والأصالة، من خلال سباقات الهجن.

وأعربت بطلة السباق الألمانية ليندا، عن سعادتها بالفوز، بعد محاولات جاهدة في الجولات الماضية لانتزاع المركز الأول، وقالت إنها فخورة بهذا الفوز، الذي سيكون بمثابة دافع لمواصلة التألق في الجولات المتبقية لهذا العام، والبالغ عددها 7 جولات، متوجهة بالشكر إلى مركز الصحراء العربية لركوب الهجن، وإلى مالكه عبيد بن صبيح، على الدعم، وإطلاق المبادرة التي نالت إعجاب واستحسان العديد من المقيمين في الدولة.

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