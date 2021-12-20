400 دراج في «تحضيري تحدي سبينس دبي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكمل 400 دراج السباق التحضيري الثالث استعداداً للتحدي الرئيس لسباق تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية والذي ينطلق في فبراير 2022 بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

وشارك 400 شخص في مسار القدرة للدراجات الهوائية ليقطعوا مسافة 66 كيلومتراً في السباق التحضيري الثالث ضمن سلسلة من السباقات التحضيرية التي تسبق السباق الرئيس، الذي يقام لمسافة 92 كيلومتراً يوم السبت 19 فبراير 2022.

من ناحية أخرى كشف المنظمون عن إطلاق برنامج «تعلم ركوب الدراجات» ضمن نسخة التحدي لعام 2022، وهو برنامج مجاني لجلسات تدريبية مدتها 90 دقيقة للدراجين الجدد .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز