نجاح عالمي للنسخة التاسعة من «دبي للكروس فت»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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اختتمت بنجاح عالمي كبير النسخة التاسعة من «بطولة دبي الدولية للكروس فت» الأكبر من نوعها بعد بطولة العالم التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية من حيث قوة المنافسات وقيمة جوائزها، وعدد المتابعين لها، والتي أقيمت بدعم مجلس دبي الرياضي لثلاثة أيام بمشاركة 40 رياضياً ورياضية من الأبطال وأفضل لاعبي الكروس فت في العالم الذين تنافسوا للفوز بجوائز البطولة البالغة مليون و300 ألف درهم.

وتوّج الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعه آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للرجبي الفائزين في البطولة بحضور خالد العور مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي وسعود الشامسي مدير البطولة التي امتدت لثلاثة أيام بمشاركة 40 لاعباً ولاعبة من نخبة ممارسي رياضة الكروس فت من حول العالم.

وأحرز الروسي رومان خرينكوف المصنف أول على مستوى أوروبا والفائز ببطولة روسيا الاتحادية عام 2020 لقب بطولة الرجال، حيث كانت الترشيحات تصب في مصلحته منذ البداية، وأحرزت المجرية لورا هورفاث المصنفة الأولى على مستوى أوروبا والفائزة بالمركز الثاني مرتين على مستوى العالم لقب السيدات.

وجمع خرينكوف في ختام المنافسات 845 نقطة، بفارق 92 نقطة عن الصربي لازار دوكيتش صاحب المركز الثاني (753 نقطة)، بينما احتل الأسترالي ريكي جارارد المركز الثالث برصيد 744 نقطة.

في فئة السيدات، أنهت هورفاث المنافسات بمجموع 783 نقطة، بفارق 33 نقطة عن النرويجية كريستين هولتي (750 نقطة)، بينما احتلت البولندية غابرييلا ميغالا المركز الثالث بمجموع 723 نقطة.

تنوع

ولفتت البطولة الأنظار منذ البداية، حيث أقيمت منافسات اليوم الأول في «سكي دبي» في درجة حرارة بلغت 4 تحت الصفر وتضمنت 3 تمارين مختلفة وسط الثلوج وزينت المنافسات شعارات «وجهات دبي»، مما منح النسخة التاسعة من البطولة إضافة مهمة وتشويقاً كبيراً للمشاركين والمتابعين على حد سواء، وهو التشويق الذي تواصل في منافسات اليومين الثاني والثالث للبطولة، وأقيمت المنافسات في استاد دبي للتنس بمنطقة القرهود، حيث تقام منافسات البطولة في كل عام، والتي تضمنت 7 تدريبات متنوعة من أصعب تدريبات الكروس فت في العالم. وتم اختيار المشاركين من خلال الدعوة المباشرة، حيث تم ترشيح أفضل اللاعبين من مختلف دول العالم، وهم 20 من الرجال و20 من السيدات، وبلغ عدد المشاهدات للنسخة الأخيرة من «بطولة دبي الدولية للكروس فت» على شبكة الإنترنت أكثر من مليون مشاهدة، كما تم إعداد فيلم وثائقي عنها بثته قنوات نيتفليكس وأمازون بالإضافة إلى شبكة الترفيه الخاصة بطيران الإمارات.

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