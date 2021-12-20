«أغلى سباقات التجديف» و«كايت سيرف» في دبي الجمعة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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يترقب عشاق الرياضات البحرية حدثين رياضيين بحريين في لؤلؤة الخليج دبي نهاية الأسبوع الحالي، حيث تقام على مياه قناة دبي المائية في منطقة الجداف سباق كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً «أغلى سباقات التجديف» يوم الجمعة المقبل، بينما يشهد شاطئ نسناس في جميرا يومي الجمعة والسبت منافسات الجولة الأولى من بطولة دبي لألواح التزحلق على الماء بالمظلات -كايت سيرف.

ويستعد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية لإنجاح التظاهرتين الكبيرتين، واللتين يأتي تنظيمهما ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2022-2021، حيث يمثل الحدثان مسك الختام لفعاليات النادي في عام 2021، والذي شهد الكثير من الفعاليات البحرية المشوقة، خاصة وأن هذه الفعاليات تحظى باهتمام وإقبال كبير من محبي الرياضات البحرية في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وبدأ نادي دبي الدولي للرياضات البحرية التجهيز والاستعداد لتنظيم وإنجاح البطولتين في توقيت واحد وفي مكانين منفصلين، حيث سيقام يوم الجمعة سباق كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً في قناة دبي المائية في منطقة الجداف، وتنطلق في شاطئ نسناس في جميرا منافسات بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على الماء بالمظلات -كايت سيرف.

وأصدر النادي البرنامج الزمني الخاص بمنافسات سباق كأس آل مكتوم في نسخته الخامسة والعشرين، والذي سيقام الجمعة، حيث تبدأ اليوم إجراءات المشاركة في السباق بانعقاد الاجتماع التنويري بين اللجنة المنظمة والمشاركين من نواخذة وملاك عبر تقنية الاتصال المرئي لشرح كافة التفاصيل والإجراءات المتعلقة بالمشاركة في الحدث الكبير والذي يأخذ أهمية كبيرة، حيث يحتفل بنسخة اليوبيل الفضي.

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