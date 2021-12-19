رقمان جديدان للدولة في الوثب الطويل والثلاثي للسيدات

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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حققت لاعبة ألعاب القوى بنادي الشارقة الرياضي للمرأة، لطيفة عيسى الكعبي، رقمان جديدان للدولة، الأول (5.33) أمتار في الوثب الطويل، والثاني (32.11) متراً في الوثب الثلاثي، وذلك خلال مشاركتها في البطولة التخصصية الأولى لمسابقات العدو والمشي والوثب، والتي تنافس على ألقابها 130 لاعباً ولاعبة في ضباط الشرطة في دبي.

وقام بتتويج الأبطال معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، بحضور اللواء الدكتور محمد عبد الله المر رئيس اتحاد ألعاب القوى، وأعضاء مجلس الإدارة، ناصر محمد بن عاشور الأمين العام للاتحاد، وسهيل سالم سويدان المدير المالي، وراشد ناصر آل علي رئيس لجنة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، وفيصل أحمد الخميري رئيس لجنة الحوكمة والاستراتيجية.

وأشاد معالي الفريق عبد الله خليفة المري بأداء اللاعبة لطيفة عيسى الكعبي، وأعرب عن سعادته بتمكنها من إثبات وجودها ترجمة لاهتمام القيادة الرشيدة بالعنصر النسائي، والذي برهن على قدرته على ارتياد ميادين ساحة التنافس الشريف، وإحراز الإنجازات للدولة على كل المستويات، وهنأ الفائزين والفائزات، متمنياً لهم التوفيق في حصد المزيد من الميداليات في مشاركاتهم بالبطولات، كما أشاد بمستوى المنافسات، وبجهود مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى في النهوض باللعبة، مؤكداً أهمية استمرار تنظيم مثل هذه البطولات، لما لها من مردود في الكشف عن المواهب لإلحاقها بالمنتخبات الوطنية في كافة التخصصات.

ومن جهته، أعرب اللواء الدكتور محمد المر عن سعادته بنجاح تنظيم البطولة، مشيداً بجهود الأندية التي شاركت في البطولة، مثنياً على أداء اللاعبين واللاعبات، الذين برهنوا على قدراتهم، ومؤكداً سعي الاتحاد الدؤوب لتطوير كل المسابقات، لتفي بغرضها في الارتقاء بالمستويات الفنية لفائدة دعم المنتخبات الوطنية بالمواهب، وإعدادها على أسس سليمة لتحقيق الإنجازات للدولة على كل المستويات.

والجدير بالذكر أنه فاز بالمراكز الأولى في منافسات فئة الرجال، كل من سفيان قشيرة (خورفكان) في سباق 400 متر حواجز، ومحمد حسن النوبي (الشارقة) في سباقي 100 و200 متر عدو، وألن ميلون (النصر) في الوثب الثلاثي والوثب العالي، وسالم حسن (الشارقة) في الوثب الطويل.

كما نال المراكز الأولى كل من الشعالي حسن النعيمي (دبا الحصن) في 5000 متر مشي، وماجد عبد الله عباس (الوصل) في 110 أمتار حواجز، ومحمد سنان (الحمرية) في 400 متر عدو، فيما حصل نادي خورفكان على الميدالية الفضية، وفريق النصر في التتابع 4×100 متر عدو، وفريق شباب الأهلي في التتابع 4×400 متر عدو.

وفي فئة الشباب فاز بالمراكز الأولى كل من عادل شاه زادة (خورفكان) في 400 متر حواجز، وعبد الرحمن سيف الدين (النصر) في 200 متر عدو، وحمد محمد عباس (الشارقة) في الوثب الثلاثي، وسعيد محمد نور (النصر) في الوثب الطويل، وأحمد الشبراوي (النصر) في 110 أمتار حواجز، وأدريان جورج (الوصل) 100 متر عدو، وكورال موتان (الوصل) في 400 متر عدو، وأحمد راشد الأسعد (دبا الحصن) في 5000 متر مشي.

وفي فئة الناشئين فاز بالمراكز الأولى أنجوس بهاروشا (الوصل) في سباق 200 متر عدو، وفي فئة الأشبال نارس كومار (النصر) في 100 متر عدو، وحمزة الطحان (الحمرية) في 300 متر عدو، وفريق النصر في سباق 4×50 متراً عدو، عبد العزيز ياسر (النصر) في 110 أمتار حواجز، ووليام أساري (الشارقة) في 400 متر عدو، ومحمد عطا الله (الشارقة) في الوثب العالي.

ونال المراكز الأولى في فئة الأشبال نارش كومارا (النصر) في 60 متراً حواجز، وعبد الله أحمد السيد (البطائح) في الوثب الطويل.

أما فئة السيدات فحصلت على المراكز الأولى اللاعبات مهرة عبد الرحيم وفاطمة ميرزا الملا ومروة أحمد العماد (الشارقة لرياضة المرأة) في 400 متر حواجز و5000 متر مشي و400 متر عدو بالترتيب، فيما فاز فريق الشارقة لرياضة المرأة بسباق التتابع 4×100 متر عدو.

وفي فئة الشابات فازت بالمراكز الأولى كل من مريم محمد يوسف (الشارقة لرياضة المرأة)، بالمركز الأول في الوثب الثلاثي، ونالت المراكز الأولى في مسابقات الناشئات كل من هارشوب كاور (البطائح) في 2000 متر مشي، وريان إبراهيم (دبا الحصن) في 200 متر عدو، وفاز دبا الحصن بسباقات التتابع المتنوع و4×100 و4×400 متر عدو، وهمسة محمد جمال (الشارقة لرياضة المرأة) في مسابقتي 100 متر عدو والوثب الطويل، وفاطمة حلمي وأميرة عبد العليم (الشارقة لرياضة المرأة) في الوثب العالي والوثب الطويل بالترتيب، ومريم عبد الله (دبا الحصن) في سباق 60 متراً «مشياً».

وفاز بالمراكز الأولى في منافسات فئة الأشبال للبنات، أميرة عبد العليم (الشارقة لرياضة المرأة) في 300 متر عدو، ونادي الشارقة لرياضة المرأة في سباق التتابع 4×50 متر عدو، وعلياء عبد العليم (الشارقة لرياضة المرأة) في 100 متر عدو.

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