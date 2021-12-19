منتخبنا يبدأ مشوار «عربية الغولف» من المجموعة الثالثة

المصدر: القاهرة - فائز بجبوج

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افتتح الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للغولف البطولة العربية 40 للرجال أول من أمس بملعب دريم لاند بمدينة 6 أكتوبر بالعاصمة المصرية القاهرة، والتي تستمر منافساتها لغاية 23 الشهر الجاري، وتشهد مشاركة منتخبات 13 دولة عربية هي الإمارات والسعودية وسلطنة عمان والبحرين وقطر والكويت والعراق ولبنان وفلسطين والأردن وليبيا وتونس بالإضافة إلى مصر بلد الضيافة، وجاء حفل الافتتاح أنيقاً ومبسطاً.

ورحب الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي بالحضور وشكر الدول المشاركة بهذا الحدث الرياضي الكبير الذي جمع أسرة اللعبة بوطننا العربي، في مصر العروبة، ووجه شكره وتقديره للاتحاد المصري للغولف على حسن الضيافة والاستقبال، وتمنى أن يقدم اللاعبون المستوى المنشود.

من ناحيته أكد المهندس أيمن حسين رئيس الاتحاد المصري أن هذا التجمع يرسخ مزيداً من المحبة والألفة بين الجميع ليعكس أهمية الرياضة والتي تجمع ولا تفرق.

وكانت منافسات البطولة بيومها الأول قد انطلقت أمس بمشاركة 46 لاعباً، وأوقعت القرعة منتخب الإمارات في المجموعة الثالثة مع البحرين ومصر.

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