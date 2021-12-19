شباب الأهلي والشارقة إلى نصف نهائي دوري السلة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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تأهل فريقا شباب الأهلي والشارقة، إلى الدور نصف النهائي في مسابقة الدوري العام لكرة السلة، رغم خسارة الشارقة أمام مضيفه شباب الأهلي بنتيجة «94-107»، في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة 15 والختامية للدور التمهيدي، والتي سجلت أيضاً فوز النصر على الوحدة «74-67» في لقاء جمعهما على صالة نادي الجزيرة، والوصل على صاحب الضيافة البطائح «91-87».

وبهذه النتائج عزز شباب الأهلي مركزه في الصدارة برصيد 29 نقطة من 14 فوزاً وخسارة وحيدة، فيما حافظ الشارقة على مركز الوصافة برصيد 26 نقطة من 11 فوزاً و4 هزائم، ويتشارك الوصل والبطائح في رصيد النقاط 21 نقطة، مع منح المواجهات المباشرة الأفضلية للوصل في المركز الثالث، وتراجع البطائح للمركز الرابع، ثم النصر والوحدة في المركزين الخامس والسادس برصيدي 20 و18 نقطة على التوالي.

ويقضي نظام البطولة بقيام الدور التمهيدي، من ثلاث مراحل، على أن يتأهل مباشرة صاحبا المركزين الأول والثاني في ختام التمهيدي إلى نصف النهائي، فيما تلعب الفرق التي تنهي التمهيدي من المركز الثالث وحتى السادس، الدور ربع النهائي، الذي يتحدد من خلاله هوية الفريقين المكملين لأضلاع المربع الذهبي، على أن يلتقي فيه صاحب المركز الثالث مع السادس، والرابع مع الخامس، وستحدد لجنة المسابقات في اجتماعها المقبل، مواعيد الأدوار النهائية، نظراً لتوقف المسابقة وإتاحة الفرصة لإعداد المنتخب الوطني للمشاركة في دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 9 وحتى 19 يناير المقبل.

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