بطولة «عام الخمسين للأطباق» تختتم موسم الرماية

المصدر: دبي - وام

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توج سيف بن فطيس رامي منتخبنا الوطني، بكأس «عيد الاتحاد الخمسين» لرماية الأطباق من الأبراج «الاسكيت»، التي نظمها اتحاد الرماية، بميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف.

وحسم ابن فطيس صدارته وفوزه باللقب، بعد صراع على الصدارة مع الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، وتعادلهما في النهائيات برصيد 58 طبقاً، ليحتكم كلاهما إلى الطلقات الذهبية «لشوت أوف»، والتي حسمها سيف لمصلحته في النهاية، وحل الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم ثانياً، ونال الميدالية الفضية، وجاء الرامي محمد حسن في المركز الثالث، ونال الميدالية البرونزية، وفي المركز الرابع، الرامي عبيد بن ضاوي، ثم رشيد البلوشي خامساً.

وكان الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، قد تصدر الدور التأهيلي، بعد رماية خمس جولات، برصيد 120 طبقاً، من أصل 125 طبقاً، وتساوى في المركز الثاني سيف بن فطيس ومحمد حسن، برصيد 119 طبقاً، ثم عبيد بن ضاوي برصيد 111 طبقاً، ثم رشيد البلوشي 83 طبقاً.

وفي مسابقة رماية الأطباق من الحفرة «التراب» لأصحاب الهمم.. فاز عيسى الزبيدي بالمركز الأول برصيد 105 أطباق، وتلاه محمد هاشل الحبسي في المركز الثاني، برصيد 97 طبقاً، ونال الميدالية الفضية، وحل محمد الهاشمي ثالثاً، برصيد 92 طبقاً، ثم سعيد المزروعي رابعاً، برصيد 73 طبقاً.

وعلى صعيد رماية الأطباق من الحفرة «التراب» للسيدات.. فقد انفردت بالصدارة عائشة محمد الياسي بالمركز الأول، برصيد 97 طبقاً، وتلتها فاطمة محمد في المركز الثاني، برصيد 81 طبقاً، ثم عائشة حاتم في المركز الثالث، برصيد 52 طبقاً، واحتلت شقيقتها انتصار حاتم المركز الرابع.

وحرص الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم رئيس اتحاد الرماية، على متابعة البطولة، والوقوف على مستوى الرماة والحكام، ودعم فريق العمل الذي يدير المنافسات، وعقب النهائيات، قام الشيخ حشر بن خليفة آل مكتوم، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، والشيخ خليفة بن سعيد آل مكتوم، بتتويج الفائزين في رماية الاسكيت، ورماية التراب لأصحاب الهمم والسيدات، كما تم تكريم حكام البطولة.

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