ختام رائع لمهرجان منصور بن زايد البحري بالسلع

المصدر: وام

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توج سيف طارق بلقب سباق الريجاتا لفئة الأوبتمست الذي أقيم أمس السبت ضمن منافسات اليوم الختامي من مهرجان منصور بن زايد البحري، بمدينة السلع بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.

واحتل المركز الثاني في السباق عبد الله يوسف. فيما حل ثالثاً عبد الرحمن عبد الله. وفي سباق فئة الليزر حلق حسن علي بالمركز الأول فيما جاء عبد الله حسن ثانياً، وثالثاً جاء فارس الحمادي.

توج الفائزين أحمد ثاني مرشد الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية العضو المنتدب وزايد المزروعي رئيس قسم الفعاليات في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.

وعلى جانب آخر أسفرت مسابقة صيد السمك بالسنارة عن فوز حسن جمعه الحمادي بالمركز الأول، وحسن محمد غيث الحمادي بالمركز الثاني، وصالح إبراهيم سند بالمركز الثالث.

وفي سباق الجري أحرز المركز الأول صالح عيسى الحمادي، وفي المركز الثاني حل ناصر محمود البستكي، والمركز الثالث عبدالله يوسف عبدالله الحمادي.

وفاز ببطولة كرة القدم الشاطئية فريق "جاجا"، وحل في المركز الثاني فريق عين بعيا، وفي المركز الثالث فريق السلع.

وفي مسابقة الكيرم، حصد المركز الأول محمد سالم هادي بخيت المنصوري، والمركز الثاني عامر حمد علي العفاد المنصوري، والمركز الثالث عبيد سالم المنصوري.

وشهد المهرجان الذي أقيم لثلاثة أيام عدداً من السباقات البحرية التراثية والحديثة والشاطئية، والتي تضمنت سباقين للمحامل الشراعية فئتي 60 و 22 قدماً، وسباقا للتجديف "البورد الواقف" ومجموعة سباقات أخرى غير بحرية مثل الدراجات الهوائية، والجري، وبطولات لكرة القدم الشاطئية، وكرة الطائرة الشاطئية، والدمينو والكيرم، إلى جانب مجموعة من الفعاليات والمسابقات التراثية في السوق الشعبي للمهرجان على شاطئ مدينة السلع.

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