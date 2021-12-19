دبي لأصحاب الهمم يتألق في دوري الصالات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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شهد دوري كرة القدم داخل الصالات لذوي الإعاقة السمعية إقامة مباراتين، وعلى صالة نادي الثقة فاز نادي دبي لأصحاب الهمم على مضيفه الثقة 4 - 2، أحرز أهداف دبي لأصحاب الهمم المتألق عبد الرحمن شعبان الذي سجل ثلاثة أهداف، بينما سجل أيمن سالم المقبالي الهدف الرابع، وأحرز هدفيّ نادي الثقة أنس عبد الهادي وحيدر عباس، وأدار المباراة علي حسن كريم وعاونه ناصر الرزوقي.

وفي صالة نادي العين فاز العين لأصحاب الهمم على منافسه فريق عجمان أيضاً 4 - 2.

أحرز أهداف نادي العين، محمد العمري (هدفين)، وهدف لكل من عبد الله الشيدي ومصبح النيادي، بينما أحرز أهداف عجمان هيثم البلوشي وسعيد المعلولي، أدار المباراة يعقوب الحمادي وعاونه بدر المرزوقي.

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