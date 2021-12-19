«أبوظبي ستورمز» بطل الكأس الغالية لهوكي الجليد

المصدر: أبوظبي - وام

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توج فريق أبوظبي ستورمز بلقب بطولة صاحب السمو رئيس الدولة لهوكي الجليد، في نسختها السابعة، بعد تغلبه على فريق الرئيــس البيـلاروسي 2 ـ 1 في المباراة النهائية للبطولة بصالة التزلج بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، فيما انسحب فريق شاهين الإماراتي من مواجهة تحديد المركز الثالث أمام سلوفاكيا.

وأقيمت البطولة بدعم ورعاية مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 5 فرق من الإمارات وألمانيا وبيلاروسيا وسلوفاكيا، وحضر النهائي هامل القبيسي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، وحمد الشرياني المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشتوية، وأندري لوشينوك السفير البيلاروسي لدى الدولة.

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