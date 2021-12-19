نهيان بن مبارك يتوج روبليف بلقب مبادلة للتنس

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

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توج معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، الروسي أندريه روبليف بلقب النسخة الثالثة عشرة من بطولة مبادلة العالمية للتنس عقب فوزه في النهائي على البريطاني آندي موراي بمجموعتين مقابل لا شيء بنتيجة 6 ــ 4 و7 ــ 6، أمس ، بمجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية.

وانضم روبليف المصنف الخامس عالمياً على لائحة ترتيب لاعبي التنس المحترفين إلى قائمة المتوجين بالبطولة بعد تحقيقه اللقب للمرة الأولى في تاريخه

حضر مراسم التتويج سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للتنس، ومعالي خلدون المبارك الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار، العضو المنتدب، ومصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات في شركة مبادلة للاستثمار.

وقال روبليف عقب فوزه بالبطولة: «سعيد لتمكني من حصد اللقب في ثالث مشاركاتي في البطولة، التي تتميّز بمعايير تنظيمٍ على الطراز العالمي، والمشاركة فيها تعدفرصةً مثالية للتحضير قبل بداية الموسم المقبل. سررت جداً للعب أمام أندي، فهو لاعب متميّز بجميع المقاييس وقدّمنا أداءً ممتازاً، وأعتقد أن الجمهور استمتع بالمباراة.

واكد البطل الجديد رغبته بالعودة إلى أبوظبي لما وجده من حفاوة الترحيب والشغف الكبير للمشجعين.

وشهد مجمع التنس الدولي مباراة تحديد المركز الثالث بين النجم الاسباني رافاييل نادال والكندي دينس شابوفالوف، وتمكّن النجم الكندي من حجز المركز الثالث في نهايتها. وشهدت المباراة منافسةً قويةً، وتصدّر شابوفالوف المجموعة الأولى بنتيجة 7-6، وتعادل نادال في المجموعة الثانية بنتيجة ٦-٣، وحسم شابوفالوف المجموعة الثالثة 6 - 1.

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