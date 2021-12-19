منتخبنا ثانياً في تصفيات مونديال «الإلكترونية»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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احتل منتخب الإمارات لكرة القدم الإلكترونية، المركز الثاني في الجولة الأولى لمجموعة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم، برصيد 15 نقطة، وبفارق المواجهات المباشرة مع منتخب السعودية متصدر المجموعة، وحلّ منتخب جنوب أفريقيا ثالثاً، ومنتخب قطر رابعاً برصيد 12 نقطة، وحل منتخب الكويت خامساً برصيد 6 نقاط، وستُقام مباريات الجولة الثانية من التصفيات 27 و28 يناير المقبل.

وفاز منتخبنا على نظيره الكويتي الشقيق ذهاباً وإياباً ( 5 – 1 ) و( 4 – 2 )، وعلى جنوب أفريقيا في مباراة الإياب ( 6 – 1 )، وقطر ( 6 – 1) و( 3 – 0 )، بينما خسر مباراتيه أمام منتخب السعودية ذهاباً وإياباً بنتيجة ( 0 – 1 ) وأمام جنوب أفريقيا ذهاباً ( 1 – 6).

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