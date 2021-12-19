محمد بن زايد: أبناء الإمارات يعززون حضورهم الفاعل في المحافل العالمية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، محمد بن سليم بفوزه برئاسة الاتحاد الدولي للسيارات «فيا».

وقال سموه في حساب سموه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نبارك للأخ محمد بن سليم فوزه برئاسة الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»، أبناء الإمارات يعززون تواجدهم وحضورهم الفاعل في جميع المحافل العالمية، ما يجسد ثقة العالم في الكفاءات الوطنية وقدرتها على قيادة مختلف المنظمات الدولية».

وكان محمد بن سليم حسم المنصب لمصلحته بعد حصوله على 61.62 % من أصوات الجمعية العمومية العامة للاتحاد الدولي للسيارات، متفوقاً على البريطاني غراهام ستوكر الذي نال 36.62 %، فيما امتنع عن التصويت 1.76 % من الأعضاء، ليفوز محمد بن سليم برئاسة الاتحاد الدولي خلفاً للفرنسي جان تود الذي كان يتولى المنصب منذ عام 2009، وخاض بن سليم حملته الانتخابية رافعاً شعار «فيا لأعضائه».

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