الجزيرة يتأهل لبطولة العالم للجوجيتسو للأندية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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فاز نادي الجزيرة ببطولة رابطة أبوظبي للأندية الآسيوية الأعلى تصنيفاً، والتي اختتمت منافساتها مساء أمس، في جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، أمام حشد جماهيري غفير.

وتأهل نادي الجزيرة بذلك إلى بطولة العالم للأندية، المقرر إقامتها في أبوظبي العام المقبل، لينتقل كل من بني ياس ونادي العين ونادي الوحدة وأكاديمية بالمز الرياضية وكوماندو جروب، إلى الملحق الآسيوي الذي يتيح لهم في حال الفوز، التأهل إلى بطولة العالم للأندية.

حضر المنافسات محمد بن دلموج الظاهري، ومنصور الظاهري عضوا مجلس إدارة الاتحاد، وطارق البحري مدير رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو.

وأشاد عبد المنعم الهاشمي بالمستوى الفني الكبير للبطولة، وتألق اللاعبين واللاعبات على البساط، والمنافسة غير المسبوقة بين الأكاديميات والأندية، مشيراً إلى أن أندية الإمارات تسير في الاتجاه الصحيح، مهنئاً الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، رئيس نادي بني ياس، على الفوز بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، أول من أمس، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس نادي الجزيرة، على الفوز بالمركز الأول في بطولة كأس الأندية- تصفيات آسيا، مشيراً إلى أن رياضة الإمارات والجوجيتسو على وجه الخصوص، محظوظة بشيوخها، وبدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال: في كل عام، نقيم بطولاتنا، ونستحدث البطولات والمسابقات التي تعزز من تطور اللعبة، وأحدث بطولاتنا، هي بطولة كأس الأندية بنسختها الأولى، والتي تقام تصفياتها على مستوى القارات، ثم يتأهل منها أصحاب المراكز المتقدمة للنهائيات، التي ستقام في أبوظبي 2022. وقال طارق البحري مدير رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، إن استضافة أبوظبي لكأس رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو للأندية الآسيوية، يؤكد دور الإمارة في قيادة مسيرة تطوير اللعبة عالمياً.

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