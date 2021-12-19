أمريكا تتصدر بطولة العالم للمسافات القصيرة.. و3 أرقام قياسية جديدة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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كرم الاتحاد الدولي للسباحة «فينا» سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وتسلم عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي الدرع التكريمية نيابة عن سموه.

كما كرم «فينا» معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، قبيل انطلاق أعمال الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الدولي، التي انعقدت أمس بفندق هيلتون بجزيرة ياس بأبوظبي على هامش بطولة العالم للمسافات القصيرة (25 متراً) أبوظبي 2021، واستهلت «العمومية» بكلمة للدكتور أحمد المسلم رئيس الاتحاد الدولي، الذي أشاد بالتنظيم المبهر للبطولة التي تقدمها أبوظبي إلى العالم في أفضل صورة، وبالذات أن المنافسات لم تقتصر على بطولة العالم فقط بل شملت عدداً من السباقات المختلفة لتكون مهرجاناً للألعاب المائية.

وتحدث الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، مؤكداً مكانة الإمارات والعاصمة أبوظبي الرائدة في استضافة وتنظيم الفعاليات الدولية الكبرى، وتعزيز مكانتها العالمية، وثمن الجهود الكبيرة التي بذلت في استضافة وتنظيم «المونديال» الذي يواصل تعزيز النجاحات التي عرفت بها الإمارات والعاصمة أبوظبي، لتشكل امتداداً للنجاحات السابقة في تنظيم العديد من البطولات العالمية.

ترحيب

ورحب عارف العواني بأعضاء الجمعية متمنياً لهم طيب الإقامة، قبل أن يتم توقيع اتفاقية شراكة بين الاتحاد الدولي للسباحة، والاتحاد الدولي الرياضي للشرطة الذي وقع عنه العميد محمد بن دلموك الظاهري نائب رئيس الاتحاد الدولي الذي يترأسه الفريق الأول «م» الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، وحضر مراسم التوقيع العقيد خالد النجار الأمين العام المساعد في الاتحاد الدولي الرياضي للشرطة والمدير الفني للجنة العلاقات العامة والتسويق بالاتحاد العقيد طارق السداني.

نتائج

من جهة أخرى قفزت الولايات المتحدة الأمريكية إلى صدارة بطولة العالم للسباحة (25 متراً) في أبوظبي مع ختام منافسات اليوم الثالث للبطولة، أمس، بعدما رفعت رصيدها إلى 16 ميدالية متنوعة، منها 4 ذهبيات و4 فضيات و8 برونزيات، لتتقدم في الترتيب على كندا التي تراجعت للمركز الثاني بـ3 ذهبيات و3 فضيات.

كما قفزت إيطاليا إلى المركز الثالث بعد أن وصلت إلى 8 ميداليات منها ذهبيتان و3 فضيات و3 ميداليات برونزية، فيما تراجعت السويد للمركز الرابع بميداليتين ذهبيتين وفضية وبرونزيتين، وجاءت الصين وهونغ كونغ في المركزين الخامس والسادس بميداليتين ذهبيتين لكل منهما.

وشهدت منافسات أمس تحقيق 3 أرقام قياسية جديدة لبطولة العالم في الأحواض القصيرة (25 متراً) بعد أن سجلت سيوبهان برناديت هاوغي رقماً جديداً في منافسات 100 متر حرة للسيدات، لتحرز الميدالية الذهبية الثانية لها في البطولة بعد أن سجلت زمناً قدره 50.98 ثانية.

كما سجلت الصينية بينجي لي رقماً قياسياً للبطولة في منافسات 800 متر حرة سيدات بزمن 8.02.90 دقائق لتضيف الميدالية الذهبية الثانية للصين في البطولة، فيما جاء الرقم القياسي الثالث في منافسات 4X50 متراً تتابعاً متنوعاً مختلطاً والذي توج به فريق هولندا بزمن 1.36.20 دقيقة.

هاوغي تواصل كتابة التاريخ

واصلت سباحة هونغ كونغ سيوبهان برناديت هاوغي، تألقها في منافسات بطولة العالم للسباحة في أبوظبي، وكسر الأرقام القياسية، بعد أن أضافت رقماً قياسياً جديداً، إلى سجلها في البطولة. وباتت هاوغي أول سباحة في تاريخ بطولات العالم للسباحة، سواء في الأحواض الطويلة أو القصيرة، التي تتمكن من حصد الميدالية الذهبية في منافسات 100 و200 متر حرة في نسخة واحدة. وتوجت هاوغي بذهبية سباق 200 متر حرة، خلال منافسات اليوم الأول من البطولة، وكسرت الرقم القياسي العالمي، ونالت 50 ألف دولار، وأضافت الميدالية الذهبية الثانية في سجلها، في منافسات أمس، في سباق 100 متر حرة، وبرقم قياسي للبطولة، لتصبح أفضل سباحة في البطولة، حتى الآن. أبوظبي – البيان الرياضي

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