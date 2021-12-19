رقمان إماراتيان للمرزوقي والحمادي

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

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حقق أحمد المرزوقي ومحمد راشد الحمادي، سباحا المنتخب الوطني، رقمين إماراتيين جديدين. ونجح أحمد المرزوقي أصغر سباحي المنتخب الوطني، في تحقيق زمن 29.44 ثانية، في سباق 50 متراً ظهر، مرحلة 15 سنة، ليتخطى الرقم السابق 29.70 ثانية، بينما نجح السباح محمد راشد الحمادي في تحقيق رقم جديد في سباق 200 متر صدر، بتحقيق زمن 2:33.44 دقيقة، بينما كان الرقم السابق 2.33.94 دقيقة، لينهي السباحان مشاركتهما في البطولة بتحقيق هدف جديد لهما، قبل خوض منافسات أولمبياد الخليج في الكويت الشهر المقبل.

والمرزوقي والحمادي، هما نتاج مشروع «نجوم المستقبل» أبوظبي 2021، والذي بدأ مع مطلع العام الجاري، بدعم وإشراف من مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للسباحة، لإعداد سباحين مميزين، للمشاركة في بطولة العالم الحالية، والاستمرار في فترة إعدادهم حتى ما بعد البطولة، بقيادة فنية للمدرب صالح القبيسي، وإشراف فني من المدرب الأسترالي جون ستاتيش. من جهته، أشاد صالح القبيسي مدرب المنتخب، وبرنامج نجوم المستقبل، بنتائج السباحين في البطولة، والتحسن الكبير في الأرقام والمستوى، رغم ارتفاع الحمل التدريبي لكافة السباحين، مؤكداً أن الخطوة القادمة هي الوجود بقوة في البطولة الخليجية، والاستعداد لمشاركة عدد من السباحين، في بطولة آسيا في مارس المقبل.

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