الغطس العالي ينطلق من منصة أنشئت خصيصاً

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

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تنطلق اليوم منافسات الغطس العالي، والتي تقام على منصة تم إنشاؤها خصيصاً للبطولة، وذلك في تحدٍ مثير على المنصة التي يبلغ ارتفاعها 27 متراً.

وتكمن أهمية هذه المنافسات المصاحبة لبطولة العالم للسباحة، بكونها واحدة من المحطات التأهيلية المهمة لبطولة العالم للغطس العالي العام المقبل، وهي تشهد مشاركة 52 من الجنسين من 20 دولة. وتقام اليوم التصفيات التأهيلية للرجال للغطس من ارتفاع 27 متراً، وللسيدات للغطس من ارتفاع 20 متراً، على أن يقام يوم غدٍ الاثنين الدور نصف النهائي، والنهائي وتتويج الأبطال. ومن أبرز المشاركين في هذه المنافسات، الفرنسي جاري هانت، الذي سبق أن حصد الميدالية الذهبية في البطولات العالمية ثلاث مرات سابقاً خلال مسيرته، ويتطلع لمواصلة المضي قدماً في مسيرته، كما سيتواجد الأمريكي ستيف لو بو، وهو أول سباح أمريكي يفوز بميدالية ذهبية للقفز العالي في بطولات العالم، حيث تقلد الميدالية الذهبية في النسخة 17 من بطولة الاتحاد الدولي للسباحة العالمية في بودابيست، وبعد أدائه المبهر في تلك البطولة فاز ستيف بجائزة أفضل سباح في العالم للعام 2017.

ويبرز في القائمة المكسيكي جوناثان باريديس الحاصل على الميدالية البرونزية في بطولة العالم الأخيرة في الصين عام 2019، والروسي ارتيم سيلشينكو الذي حقق الذهبية في بطولة العالم عام 2015 في كازان.

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