لطيفة بنت حمدان تمنح عضوية «سيدات زعبيل» لـ80 لاعبة من أندية دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

في إطار التعاون والشراكة بين مجلس دبي الرياضي ونادي زعبيل للسيدات، قامت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لنادي زعبيل للسيدات، بمنح عضوية النادي لـ80 لاعبة من المنتسبات للفرق الأولى بأندية دبي من مختلف الرياضات الفردية والجماعية، تحت مسمى «العضوية الرياضية في نادي زعبيل للسيدات– فئة اللاعبات»، التي تتيح للاعبات الاستفادة من إمكانات النادي ومنشآته الرياضية، والتمتع بالامتيازات الرياضية والمجتمعية التي يقدمها لمنتسباته.

جاء ذلك خلال لقاء الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، مع لاعبات أندية دبي في مقر النادي، بحضور الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم مشرف الألعاب النسائية في نادي الوصل الرياضي، وشيماء عبيد مدير نادي زعبيل للسيدات، وروضة المحرزي رئيسة لجنة المرأة والرياضة في مجلس دبي الرياضي، وفوزية فريدون رئيسة قسم رياضة المرأة في المجلس، ومشرفات وإداريات الفرق واللاعبات في أندية الوصل والنصر وشباب الأهلي.

وأعربت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم عن سعادتها لانضمام 80 لاعبة من نخبة لاعبات الفرق النسائية الأولى في أندية دبي لنادي زعبيل للسيدات، مؤكدة حرص النادي على دعم الجهود الوطنية للارتقاء برياضة المرأة وإتاحة الفرصة للاعبات للاستفادة من التجهيزات الرياضية المتطورة في التدريب وتحفيزهنّ لتحسين مستوياتهنّ ومتمنية لجميع اللاعبات التوفيق والنجاح في اعتلاء منصات التتويج.

مبادرة طيبة

وأعربت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم مشرفة الألعاب النسائية في نادي الوصل الرياضي عن سعادتها لمثل هذه المبادرة الطيبة التي من شأنها أن تدعم مستوى رياضة المرأة في الدولة. كما أكدت أن الرياضة النسائية قد حققت وبفضل دعم القيادة الرشيدة نقلة نوعية على صعيد نمو ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني وزيادة أعداد الممارسات للرياضة بين النساء من مختلف أطياف المجتمع، وفي ختام اللقاء دعت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم جميع اللاعبات لبذل المزيد من الجهود من أجل تطوير أدائهن الرياضي و جعل الرياضة نشاطاً ومحركاً رئيسياً لمجتمع سعيد وصحي.

وأكدت شيماء عبيد مدير نادي زعبيل للسيدات أن المرأة في الإمارات، تنال رعاية كبيرة من القيادة الرشيدة، وتحظى بمكانة مميزة في وطننا ومجتمعنا، ويسرنا أن نعمل على ترجمة هذا النهج، من خلال تشجيع المرأة على ممارسة الرياضة والنشاط البدني اليومي، وجعله أسلوب حياة. وأضافت أن نادي زعبيل للسيدات يعمل وفق خطة طموحة تتضمن مبادرات عدة ليوفر للمرأة بيئة جاذبة لممارسة الرياضة بشتى أنواعها، وتعد العضوية الرياضية إحدى هذه المبادرات التي تم تصميمها بشكل مدروس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز