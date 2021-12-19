محمد بن سليم: فخور بانتخابي رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات

المصدر: متابعة-ياسر قاسم

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عبّر محمد بن سليم رئيس منظمة الإمارات لرياضة السيارات والدراجات النارية، عن فخره الكبير بانتخابه رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات «فيا» في الانتخابات التي جرت في فرنسا، مؤكداً أن ثقة المجتمع الدولي في رياضة السيارات، تضعه أمام تحديات كبيرة في المرحلة المقبلة. وقال بن سليم في أول تصريحاته بعد أن أصبح أول رئيس للاتحاد الدولي للسيارات من خارج أوروبا: « شكراً لكم جميعاً. أشعر بالتواضع لقاء ثقتكم بي والفريق ونتعهد بحوكمة لمصلحة الجميع ».

وأضاف: أودّ الإشادة بالرئيس السابق جان تود لقيادته الاتحاد على مدار الأعوام الـ 12 الماضية، ونتطلّع قدماً للعمل مع جميع من يسعون وراء تحسين الاتّحاد الذي نعشقه.

أصداء

وأحدث فوز محمد بن سليم بالمنصب الرفيع أصداء عالمية كبيرة، تناولت فيها وكالات الأنباء والوسائط الإعلامية مسيرة بن سليم الطويلة مع رياضة السيارات منذ أن كان بطلاً للسباقات مروراً بمشواره في إدارة هذه الرياضة على مستوى الإمارات والاتحاد الدولي عندما تولى فيها منصب نائب الرئيس.

وقال جان تود الرئيس السابق للاتحاد الدولي :«أهنّئ محمّد بن سليم على انتخابه رئيسًا لـ»فيا«وأتمنّى له ولفريقه وكامل الاتّحاد أفضل النجاحات في الأعوام المقبلة وثقتي كبيرة في تحقيق الاتحاد المزيد من النجاحات تحت قياد محمد بن سليم».

وعبر النادي السوري للسيارات عن سعادته بفوز بن سليم وأصدر بياناً جاء فيه: كان للاتحاد السوري حضوراً عبر «اون لاين»ومنح صوته لـ بن سليم ليكون أول عربي يفوز بمنصب الرئيس.

يملك محمد بن سليّم مسيرة حافلة كسائق راليات، حيث فاز ببطولة الشرق الأوسط للراليات في 14 مناسبة، قبل أن ينتقل إلى الإدارة وأصبح أوّل عضو عربي منتخب في المجلس العالمي لرياضة السيارات، وسبق له أن تولى منصب نائب رئيس «فيا» للشؤون الرياضيّة، وأشرف على إقامة جائزة أبوظبي الكبرى وإضافتها إلى روزنامة الفورمولا 1 في 2009.

فكرة

وشغل بن سليم منصب نائب رئيس «الاتحاد الدولي للسيارات»، وهو صاحب فكرة إطلاق «رالي الإمارات الصحراوي»، وهو رئيس «المجلس العربي لأندية السيارات والسياحة»، ومؤسس «معهد المعارف لرياضة السيارات» وكان أول سائق عربي يشارك في بطولة العالم وأعلن اعتزاله عن سباقات الرالي في يناير عام 2002، ثم توجد المسيرة الحافلة بأن أصبح أول رئيس غير أوروبي لـ «فيا».

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