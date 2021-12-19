مهرجان محمد بن زايد للهجن ومزاينة الإبل ينطلق 25 ديسمبر

المصدر: الذيد - وام

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ينطلق 25 الجاري، مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل «الذيد 2021 ــ 2022» والذي يقام للعام 11 على التوالي في مختلف مناطق الدولة ويستمر المهرجان حتى 30 الجاري، ويشمل سباقات الهجن ومزاينة الإبل والمحالب والسباق التراثي، وتضم سباقات الهجن فئات «الحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا والحول والزمول» وتتنافس من خلالها هجن الجماعة في 174 شوطاً.

وخصصت اللجنة المنظمة جوائز للفائزين في أشواط الرموز للحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا ويحصل الفائزون على كأس ومليون ونصف مليون درهم لأشواط الأبكار، وكأس ومليون درهم لأشواط الجعدان، فيما يحصل الفائزون في اليوم الختامي المخصص للحول والزمول، على سيف وثلاثة ملايين درهم لشوط الحول الرئيس بجانب سيف ومليونين ونصف مليون درهم لشوط الحول المحليات، بينما خصصت اللجنة المنظمة بندقية ومليوني درهم لشوط الزمول المفتوح الرئيس، بجانب بندقية ومليون ونصف مليون درهم لشوط الزمول المحليات.

4 أشواط

وتقام مسابقة المحالب عبر 4 أشواط، ويحصل الفائز بالمركز الأول في شوط «عرابي» محليات المفتوح على 50 ألف درهم، وفي شوط «خواوير» محليات المفتوح على 50 ألف درهم، وفي منافسات المزاين التي خصص لها 24 شوطاً حددت اللجنة المنظمة للفائزين في فئات (المفاريد والحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا والحول والزمول) لأشواط الشرايا محليات المفتوحة 50 ألف درهم، ويحصل الفائزون في أشواط الشرايا محليات على 50 ألف درهم، فيما يحصل بقية الفائزين على جوائز قيمة وحتى المركز العاشر.

وأعلنت اللجنة المنظمة تخصيص 7 أشواط في في السباق التراثي يحصل من خلالها الفائزون بالمراكز الأولى على 50 ألف درهم وجوائز نقدية لبقية المراكز حتى المركز العاشر.

ويحظى أبناء الإمارة التي تحتضن المنافسات بأشواط خاصة في سباقات الهجن بتخصيص أول أربعة أشواط في الفترة الصباحية من المهرجان لهم لتوفير فرص التنافس والتحدي للفوز بالناموس في بداية انطلاقة المنافسات.

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